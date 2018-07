Herr de Klerk, Sie waren ein angesehener und erfolgreicher Anwalt in Südafrika, als Ihr Land in die Anarchie zu rutschen drohte. Was war passiert?

Frederik Willem de Klerk: Ab Mitte der 1980er-Jahre spitzte sich die politische Situation in Südafrika dramatisch zu. Unruhen, Streiks und bewaffnete Auseinandersetzungen begannen zunehmend um sich zu greifen. Dem damaligen Präsidenten Pieter Botha drohte das Heft aus der Hand zu gleiten, und auch die zaghaft eingeleiteten Reformen konnten die Situation nicht mehr beruhigen. Ich hatte schon als Abgeordneter und Minister in mehreren Kabinetten politische Erfahrung gesammelt, als Pieter Botha erkrankte und die Sache zu eskalieren drohte. Es musste etwas getan werden.

Sie haben dann für das Amt des Staatspräsidenten kandidiert.

de Klerk: Ja, jemand musste damals die Verantwortung übernehmen, nachdem Pieter Botha aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zu den Präsidentschaftswahlen antrat. Mir oblag es, einen dramatischen Richtungswechsel einzuleiten. Es war nur eine Zeit, bis das Pulverfass eskaliert wäre. Die Vorgängerregierung hatte versucht, mit dem Notrecht und drastischen Beschränkungen der demokratischen Freiheiten zu regieren. Aber die Situation ließ sich nicht mehr beruhigen.

Wie lange hatten Sie die Idee einer Aufhebung der Rassentrennung und Demokratisierung des politischen Systems vorbereitet?

de Klerk: Um es offen zu sagen, nicht allzu lange. Die einzige gesicherte Erkenntnis für mich war, dass die in Südafrika seit Generationen verfolgte Politik an ihr Ende gekommen war und die Apartheid und Entrechtung der Mehrheitsbevölkerung nicht aufrechtzuerhalten waren. Abgesehen von inneren Unruhen war Südafrika ja zunehmend internationalem Druck und schmerzhaften Wirtschaftssanktionen ausgesetzt.

Sie haben dann die Gefängnisse für aus politischen Gründen Inhaftierte geöffnet und den Bann über den Afrikanischen Nationalkongress (ANC) und die Befreiungsbewegung Panafrikanischer Kongress aufgehoben.

de Klerk: Es war wichtig, die politische Opposition sukzessive wieder zuzulassen, wobei das Ergebnis tatsächlich schwer vorhersehbar war. Ich habe mich dann regelmäßig mit den politischen Führern der Minderheiten getroffen und mit ihnen den weiteren Weg besprochen. Weiters haben wir Gesetze verabschiedet, die Rassendiskriminierung nicht nur abgeschafft, sondern sogar unter Strafe gestellt haben. Bis dahin gab es ja eine klare Trennung und Benachteiligung der nicht-weißen Bevölkerung in den Bereichen Wohnung, Bildung, öffentliche Einrichtungen und Gesundheitswesen etc.

Gab es 1992 auch Widerstand gegen das von Ihnen initiierte Verfassungsreferendum unter Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen?

de Klerk: Sie können mir glauben, die Widerstände und Partikularinteressen waren gewaltig, und zwar nicht nur innerhalb der weißen Minderheitsbevölkerung, sondern auch unter den anderen ethnischen Gruppierungen. Auch meine Verhandlungen mit Nelson Mandela, der gemeinsam mit anderen politischen Führern 1990 aus dem Gefängnis entlassen worden war, waren nicht nur von Harmonie geprägt. In Tirol würde man den Prozess der gemeinsam erarbeiteten neuen Verfassung wohl „sportlich“ nennen. Zu den glücklichsten Momenten meines Lebens zählt das auch für mich unerwartete Ergebnis, wonach sogar 69 Prozent der weißen Bevölkerung meinen politischen Weg befürwortet haben.

1994 kam es dann zu ersten freien Wahlen unter Beteiligung aller ethnischen Gruppen in Südafrika, welche der ANC (African National Congress) gewonnen hat. Wie waren Ihre Gefühle?

de Klerk: Das Ergebnis kam für mich ja nicht ganz unerwartet und hat mir eine große Last von den Schultern genommen. Meine wichtigste Sorge bestand darin, ob das Land nun ins Chaos stürzen würde, wie die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen das Ergebnis akzeptieren würden und ob nicht politische Splittergruppen zu Unruhen oder Widerstand aufrufen würden, mit allen Unsicherheiten, wie die Exekutive oder das Militär darauf reagieren würde. Nelson Mandela war so klug, eine Regierung der nationalen Einheit zu formen, in welcher ich für mehrere Jahre das Amt des stellvertretenden Staatspräsidenten innehaben würde, um Einheit und Stabilität zu gewährleisten.

Wie sieht Ihr jetziges Leben aus?

de Klerk: Ich habe mich sukzessive aus den politischen Ämtern zurückgezogen, habe die FW de Klerk Foundation gegründet, deren Entwicklung und positives Engagement mir viel Freude bereitet. Seit 2004 engagiere ich mich auch in der ebenfalls von mir gegründeten Global Leadership Foundation, welche die Erfahrung und die Netzwerke ehemaliger politischer Spitzen amtierenden und zukünftigen Führungskräften zugänglich macht.

Was erwarten Sie sich vom Tiroler Wirtschaftsforum?

de Klerk: Österreich kenne ich aus mehreren Besuchen gut und schätze ich sehr. Der Begegnung mit Führungskräften in Tirol sehe ich mit großen Erwartungen entgegen. Ich liebe den Dialog mit Entscheidungsträgern und Studierenden und freue mich auch auf Innsbruck und die Tiroler Alpen.