Innsbruck – Das Staunen stand ihr noch ins Gesicht geschrieben, als EU-Industriekommissarin im Innsbrucker Hotel Adlers auf Betreiben von IV Tirol, MCI, Wirtschaftskammer und Land vor rund 30 Tiroler Industrieunternehmern sprach. Da hatte US-Präsident Donald Trump beim Treffen mit Russlands Staatspräsident Wladimir Putin in Helsinki gerade erklärt, er vertraue Putin mehr als seinen eigenen US-Geheimdiensten. „Hätte man so etwas je erwartet?“, fragte Bienkowska in die Tiroler Industriellenrunde, die zu diesem Anlass ihre Erwartungen an Brüssel deponierten: fairer und freier Handel sowie weniger Regulierungen. Trumps Auftritt verdeutliche die aktuelle Lage, so Bienkowska, „dass derzeit sehr viele unvorhergesehene Dinge geschehen“. Globalisierung und Handelsstreitigkeiten seien die größten Herausforderungen. Mit Seitenhieb auf Trump meinte die Kommissarin, die EU sehe sich dabei „nicht als stabiles Genie, sondern als stabiler Partner“.

Die EU-Staaten seien nun gezwungen, gemeinsam stark aufzutreten. Diesen Zusammenhalt vermisst Bienkowska allerdings. „Ich bin frustriert, weil die Mitgliedsstaaten nicht gemeinsam stark auftreten“, kritisierte die Polin: „Wir sind keine Einheit.“ Bereits beim europäischen Binnenmarkt gebe es Nachholbedarf. „Wir haben keinen vollständigen einheitlichen Binnenmarkt in Europa.“ Nur für rund 70 Prozent der Waren und für nur 30 bis 40 Prozent der Dienstleistungen sei der offene Binnenmarkt Realität. Protektionismus in Europa sei „sehr gefährlich und das Gegenteil der Idee der EU“, warnte die Kommissarin. Offene Grenzen innerhalb der EU seien das größte Plus der Union. Gleichzeitig würden aber einzelne EU-Staaten bei diesem Grundsatz häufig ausscheren.

Auf die Frage, ob nicht auch Steueroasen und Steuerdumping mitten in Europa dazu beitragen, dass Mitgliedsstaaten gegeneinander ausgespielt und damit gespalten werden, wiegelte Bienkowska ab. Grundlegende Unternehmenssteuern würden Hoheit der Mitgliedsstaaten bleiben, eine EU-weite Einheitssteuer werde hier nicht kommen.

Als weitere Herausforderung in Europa machte Bienkowska die Digitalisierung aus. Europas Unternehmen hätten in diesem Bereich nicht schnell genug aufgeholt, befand die Industrie-Kommissarin. „Das größte Problem in diesem Bereich ist die Bildung“, urteilte Bienkowska. Durch die fortschreitende Automatisierung und künstliche Intelligenz könnten Hunderttausende Jobs in Europa verschwinden, die aber mit neuen Jobs wieder kompensiert würden.

Dem (Dauer-)Wunsch der Tiroler Industrieunternehmer nach weniger Regulierung konterte Bienkowska mit dem Hinweis, dass „mehr als 50 Prozent der Regeln nicht durch die EU, sondern durch die Staaten oder die einzelnen Regionen festgelegt werden“.

Für offene Grenzen in der EU, eine faire Handelspolitik und eine sichere Rohstoffversorgung plädierte auch Plansee-Vorstandschef Karlheinz Wex an die Adresse der EU-Politikerin im Rahmen ihres gestrigen Besuchs bei der Plansee-Gruppe im Außerfern. (mas)