Mallorca, Venedig, Hallstatt und zuletzt die Wachau versuchen dem Massenansturm von Touristen Herr zu werden. Ist der Massentourismus zu bremsen? Hubert Siller: Der große asiatische Markt hat sich in Bewegung gesetzt. Das hat manchen Top-Städten oder Top-Attraktionen ein Plus von bis zu 15 Prozent im Jahr beschert. Das spürt man dort natürlich massiv. Dazu kommt, dass Chinesen oder Inder sich in der ersten Phase des Reisens befinden, und da ist der Reisende klassischer Jäger und Sammler von Attraktionspunkten. Die müssen dann alle zum Eiffelturm oder nach Venedig.

China und Indien haben jeweils mehr als eine Milliarde Menschen, von denen immer mehr wirtschaftlich aufsteigen. Rechnen Sie damit, dass der Zustrom stärker werden wird? Siller: Derzeit haben nur fünf Prozent aller Chinesen einen Reisepass. Die Mittelschicht wächst, die mit Reisen vor allem auch Shopping verbindet. Die Chinesen sind äußerst markenbewusst. Da gibt es nur Louis Vuitton und Prada. Luxusgüter wie Uhren sind in China mit hohen Steuern belegt, deshalb nimmt der Tourist sie aus dem Urlaub mit.

Das Shopping-Center in Parndorf im Burgenland verzeichnet Zuwächse von bis zu 120 Prozent bei Chinesen, Koreanern und Thailändern. Welche Rolle spielen die Chinesen in Tiro­l? Siller: Bei den Swarovski Kristallwelten sind die Chinesen die kaufkräftigste Gruppe. Asiaten wollen vor Ort kaufen, weil das sehr viel Prestige und Anerkennung zu Hause bringt.

Der Nachteil des chinesischen Gastes ist, dass er nicht lange bleibt. Oft nur für Stunden. Wollen wir das für den Tiroler Tourismus wirklich? Siller: Das abschreckende Beispiel ist Venedig. Venedig ist ein Ausflugsort geworden. Dort übernachtet man nicht mehr, sondern hält sich nur für ein paar Stunden auf. Kreuzfahrtsschiffe schaufeln auf einmal Tausende Leut­e nach Venedig oder nach Dubrov­nik, und die wollen all­e in die Altstadt. Die verteilen sich nicht. Das ist das Phänomen des Over-Tourism, das heuer auch die Touristiker auf der Fachmesse ITB in Berlin sehr beschäftigt hat.

Sollte Tirol aktiv auf dem chinesischen Markt werben? Siller: Aus meiner Sicht kann der Tourist, der nur wenige Stunden oder maximal einen Tag bleibt, nicht das Zukunftsmodell sein. Dafür sind wir auch nicht vorbereitet. Tirol ist eine Destination für den klassischen Ferientourismus. Das ist ein nächtigungszentrierter Tourismus, wo die Leute im Schnitt vier bis fünf Tage bleiben.

Die Aufenthaltsdauer sinkt seit einigen Jahren. Wir brauchen immer mehr Touristen, um die Nächtigungszahlen zu erhalten. Siller: Dass die Leute weniger lang bleiben, hat mit dem geänderten Freizeitverhalten zu tun. Wenn jemand einen Tag früher nach Hause fährt, brauchen wir 20 Prozent mehr Gäste, um das bei den Übernachtungen zu kompensieren.

Die Tiroler haben Olympia abgelehnt. Die meisten Nein-Stimmen gab es entlang der Verkehrsadern. Was lesen Sie daraus ab? Siller: Man kann sagen, dass im urbanen Raum eine kritischere Einstellung zum Tourismus herrscht als dort, wo der Tourismus stattfindet. Leute glauben, dass der Tourismus eine starke Verkehrsbelastung bringt. Das bildet sich in den Zahlen nur bedingt ab.

Rührt das von einer falschen Wahrnehmung her, weil man dauernd von Staus ins Zillertal oder am Fernpass hört? Siller: 86 Prozent unserer Gäste reisen mit dem Auto an. Das bringt natürlich Verkehr, aber im Verhältnis zu allen Mobilitäten im Land ist es wenig. Die An- und Abreise von zwölf Millionen Gästen pro Jahr machen nur drei Prozent des Verkehrsaufkommens aus. Den Verkehr erzeugen wir ganz stark selbst, so ehrlich müssen wir sein. Die Inntalfurche ist zudem durch den Transit stark belastet.

Ist die Belastungsgrenze erreicht? Siller: Die Belastungsgrenze hängt sehr stark vom subjektiven Empfinden des Einzelnen ab. Für manche Einheimische ist sie sicher erreicht. Aber in nackten Zahlen ausgedrückt: In Tirol haben wir 330.000 Gästebetten, die aber nur zu 40 Prozent über das Jahr gerechnet ausgelastet sind. Der Achensee ist bei uns die Region mit den meisten Vollbelegstagen und bringt es als Ganzjahresdestination auf 185 Vollbelegstage. Von Over-Tourism sind wir in Tirol übers Jahr gesehen also weit entfernt. Wir haben 60 Prozent Winter- und 40 Prozent Sommertouristen, die sich über das ganze Land verteilen. In Mallorca konzentriert sich alles auf vier Monate, ebenso wie in Venedig, wo noch dazu alle auf den Markusplatz strömen.

Wie sinnvoll ist es, wie die Wachau Eintrittspreise für die Region anzudenken, um den Massen­ansturm zu bremsen? Siller: Für eine Region halte ich das für wenig geeignet, für Orte wie beispielsweise Hallstatt oder Dürnstein sehr wohl. Diese Orte müssen sich überlegen, wie sie ein Besucher-Management machen und wie sie Besucherströme lenken. Dubrovnik regelt den Zustrom über die Tage, an denen Kreuzfahrtschiffe anlegen können. Bei Regionen ist das schwer. Amsterdam musste rasch feststellen, dass Beschränkungen nicht möglich sind, weil die Hälfte der Besucher Holländer sind.

Wird man künftig in Tirol über solche Maßnahmen nachdenken müssen? Siller: Wir haben ein gutes Tourismusgesetz. Wir bitten den Gast ohnehin schon zur Kasse über die Aufenthaltsabgabe, die wiederum in Infra­strukturprojekte fließt. Das kommt den Einheimischen wieder zugute.

Einen Bettenstopp braucht es nicht? Siller: Nein. Wir hatten 400.000 Gästebetten und jetzt sind es 330.000. Ich sehe kein quantitatives Wachstum im Tourismus mehr. Das Ziel Tirols muss ein qualitatives, wertschöpfungsgetriebenes Wachstum sein. Lenkungsmaßnahmen braucht es nicht, weil unser Produkt für Verteilung sorgt. Im Winter ist Skifahren unser Produkt. Das ist aber nicht konzentriert auf ein einziges Tal, und auch das Sommerangebot Wandern ist zwischen Kitzbühel und Serfaus nicht grundlegend verschieden. Das sorgt dafür, dass sich die Gäste verteilen, nicht nur saisonal, sondern eben auch örtlich. Wir haben Spitzen, aber nicht das Over-Tourism-Thema.

Ist es da geschickt, durch Großveranstaltungen wie die Rad-WM selbst für Spitzen zu sorgen? Siller: Großveranstaltungen braucht man nicht wegen des primären Effekts zu machen, sondern um infrastrukturmäßig oder in der Bewerbung etwas zu bewegen.

Das hat man aber bei der Fußball-EURO-2008 nicht geschafft. Da ist die Nachhaltigkeit gleich null. Siller: Es wäre schön gewesen, wenn für den Nachwuchsfußball in Tirol von der EURO 08 mehr übrig geblieben wäre. Ansonsten war es ein Riesenfest, das positiv in Erinnerung blieb.

Das Gespräch führte Anita Heubacher