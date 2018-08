Von Max Strozzi

Kals – Nachdem die Landes­tochter Osttirol Invest (OIG; sie gehört dem Land und über die Felbertauernstraßen AG auch dem Bund) ihre Beteiligung an den Kalser Bergbahnen dem nunmehrigen Alleineigentümer und Zillertaler Liftkaiser Heinz Schultz abgetreten hat, bleiben Fragen offen. Vor allem jene, zu welchem Preis die OIG ihren Anteil an Schultz abgegeben hat. Die OIG hatte – wie berichtet – ihre sechs Millionen Euro schwere Beteiligung an den Kalser Bergbahnen im Laufe der Jahre komplett abgeschrieben, also als wertlos bilanziert.

Laut dem ehemaligen Impuls-Abgeordneten Josef Schett, der in seiner Zeit als Landtagsabgeordneter die OIG-Beteiligung in Kals mehrfach als unerlaubten, verlorenen Millionenzuschuss der Landes-OIG zugunsten der Schultz-Gruppe kritisierte, ist die Causa ein „Kriminalfall“. Dass die OIG bereits im Zuge ihres Einstiegs bei den Bergbahnen im Jahr 2008 mit der Schultz-Gruppe eine Vereinbarung getroffen hat, zu welchem Preis eines Tages die Anteile der Osttirol Invest an Schultz übergehen können – die TT berichtete –, sei ihm bisher noch gar nicht bekannt gewesen, meint Schett. „Diese Vereinbarung wird unter fadenscheinigen Argumentationen unter Verschluss gehalten“, kritisiert er. Sollte die OIG-Beteiligung zum Dumpingpreis oder sogar zum Nulltarif an Schultz gegangen sein, müsse die Justiz ermitteln. „Aus meiner Sicht muss die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden“, sagt Schett. Es habe „ein Raubzug auf das Geld der öffentlichen Hand“ stattgefunden. Er fordert, die Vereinbarung aus dem Jahr 2008 zwischen OIG und Schultz offenzulegen, um Zweifel auszuräumen.

Auf TT-Anfrage zu Details der Vereinbarung, insbesondere zum Abtretungspreis, duckte sich gestern das Büro von LR Patrizia Zoller-Frischauf. „Das Land Tirol ist mit 25 Prozent Anteilen Minderheitseigentümer an der OIG. Die Anfrage ist daher an den Mehrheitseigentümer der OIG zu richten“, hieß es. OIG-Mehrheitseigentümer ist mit 75 % die Felbertauernstraßen AG. Diese gehört aber wiederum zu mehr als einem Drittel dem Land Tirol, zu 60 % dem Bund. Und: Den Aufsichtsratschef der OIG stellt laut Firmenbuch immer noch das Land Tirol mit Gerhard Föger von der Tourismusabteilung. Er hatte zwar im Mai verkündet, den Sessel geräumt zu haben, im Firmenbuch wird er aber immer noch als OIG-Chefaufseher geführt.