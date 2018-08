Von Stefan Eckerieder

Innsbruck – Der Fachkräftemangel in Tirol spitzt sich weiter zu. Unternehmen könnten dadurch Aufträge verlieren, warnt der Christoph Swarovski, Präsident der Industriellenvereinigung in Tirol. Der so genannte 12-Stunden-Tag helfe nur „etwas“, sagt der IV-Chef und erklärt, dass „niemand gezwungen werden darf“, länger zu arbeiten. Er fordert, die Lehre „interessanter“ zu machen.

Bereits im Frühjahr warnte die Tiroler Wirtschaftskammer vor einer sinkenden Verfügbarkeit von Fachkräften. So meldeten bei einer Befragung von Unternehmern fast alle Branchen eine Verschlechterung der Fachkräftesituation. Das deckt sich auch mit aktuellen Zahlen des Arbeitsmarktservice Tirol (AMS). „Die Nachfrage nach Fachkräften ist breit“, sagt der Tiroler AMS-Chef Anton Kern auf TT-Anfrage. „Derzeit gibt es alleine in Tirol 3625 offene Stellen mit dem Anforderungsprofil Lehre und höher.“ Am höchsten sei die Nachfrage in den Branchen Handel und Gastronomie mit 740 bzw. 758 nicht besetzten Stellen. Händeringend nach Fachkräften gesucht wird auch im Produktionsbereich (519), am Bau (291), sowie im Dienstleistungssektor (558), im Gesundheitsbereich und in der Transportbranche (260), zeigen die AMS-Zahlen.