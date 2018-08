Sie warnen seit Jahren vor Europas strukturellen Problemen. Aber derzeit scheint es der Wirtschaft gut zu gehe­n. Handelte es sich um einen falschen Alarm?

Joseph Stiglitz: Nein, nein! Der Anstieg des Wachstums von 2017 scheint sich schon abgeschwächt zu haben. Und selbst 2017 war nur gut im Vergleich zu den Vorjahren.

Selbst Deutschland ist keine große Erfolgsgeschichte. Sein Wirtschaftsmodell basiert darauf, mit schwachen Ländern verbunden zu sein. Das führt zu einem schwachen Euro und einem niedrigen Wechselkurs, was Exporte fördert und einen Überschuss in der Kapitalbilanz nach sich zieht. Definitionsgemäß können aber nicht alle Länder einen Überschuss aufweisen. Deshalb ist das kein nachhaltiges Modell.

Deutschland ist der böse Bub, der von anderen lebt?

Stiglitz: Nicht böse, jedenfalls nicht absichtlich. Aber sein Wirtschaftsmodell ist es, von anderen zu leben.

Was müsste passieren, damit es Europa besser geht? Stiglitz: Das Erste wäre, Institutionen zu schaffen, damit der Euro und Europa besser funktionieren. Man hat (mit der Gründung der Eurozone, Anm.) die Ausgleichsmechanismen über Wechselkurse und Zinssätze entfernt. Damit machte man das System weniger widerstandsfähig. Man hat keine Bankenunion geschaffen. Und die wichtigste Institution wäre eine gemeinsame Einlagensicherung.

Wenn Amerika in eine Rezession schlittert, zahlt das ganze Land für die Arbeitslosigkeit in Kalifornien. Man braucht auch in Europa ein gemeinsames Umverteilungs- und Fis- kalsystem. Wenn allein Frankreich sagt, wir wollen eine stärker egalitäre Gesellschaft und ein entsprechendes Steuer­system, dann ziehen die reichen Franzosen nach Belgien.

Man müsste das also für ganz Europa einrichten ...

Stiglitz: Genau.

Sie haben den Griechen und anderen den Austritt aus dem Euro nahegelegt. Wäre so etwas denn machbar?

Stiglitz: Am besten wäre es, Europa und den Euro zu reparieren. Aber wenn das nicht geht, dann wäre Europa zu Instabilität, niedrigem Wachstum und größerer sozialer Ungleichheit verdammt. Für ein Land wäre es nicht ohne Kosten, die Euro­zone zu verlassen; aber es wäre auch nicht ohne Kosten, drinnen zu bleiben. Für Griechenland wäre es besser gewesen auszutreten, als zu den Bedingungen zu bleiben, die ihm auferlegt wurden. Die wirtschaftlichen Folgen dieser Fesseln ziehen auch politische Konsequenzen nach sich.

Sie spielen auf den Erfolg von Rechtspopulisten an?

Stiglitz: Aus historischen Gründen haben sich Mitte-links und Mitte-rechts dem europäischen Projekt verschrieben – selbst in einer fehlerhaften Form. Aber die Wähler sehen, dass die Makel so bedeutend sind, dass es etw­a in Italien seit zwanzig Jahren kein effektives Wachstum gegeben hat, und sie beginnen, für extrem rechte Parteien zu stimmen. Das macht die ganz­e Region fragil. Und wenn das Italien-Problem gelöst ist, wird es anderswo auftauchen.

Hat soziale Ungleichheit als­o zur Krise beigetragen?

Stiglitz: Die politischen Reaktionen sind ähnlich wie in Amerika. Ich weiß nicht, wie Sie das nennen wollen, was in Italien vor sich geht – protofaschistisch? In gleicher Weise nenne ich US-Präsident Donald Trump protofaschistisch – jedenfalls würde er sich so verhalten, würde er damit durchkommen. Das Einzige, was ihn davon abhält, ist, dass unsere Institutionen funktionieren. Wenn er könnte, hätte er jeden zum Schweigen gebracht, der ihm widerspricht.

Kann ich das zitieren? Stiglitz: Ja. Aber zurück zur Frage: Deutschland hat beinahe ebenso viel Ungleichheit beim Markteinkommen (vor Steuern, Anm.) wie die USA. Der Unterschied ist, dass Deutschland ein Umverteilungssystem hat. Aber die Leute wollen keine Almosen. Es ist besser, ein System zu betreiben, in dem man weniger Marktungleichheit hat.

Zu Europas strukturellen Problemen kommt jetzt der bevorstehende Brexit ...

Stiglitz: Der Brexit veranschaulicht erneut die politischen Konsequenzen, wenn man der wachsenden Ungleichheit keine Aufmerksamkeit schenkt – wie ich in dem Buch „Der Preis der Ungleichheit“ vorhergesagt habe.

Was ist die zentrale Botschaft des Buches?

Stiglitz: Die Art, wie wir unser­e Marktwirtschaft betreiben – mit wenig Verhandlungsmacht für Arbeiter und großer Verhandlungsmacht für Firmen – hat zu einem hohen Maß an sozialer Ungleichheit geführt. Die unteren 90 Prozent haben sehr geringe Einkommenszuwächse erlebt. Die Trickle-down-Theorie (wonach man den Oberen viel gibt und das nach unten durchsickert, Anm.) hat also nicht funktioniert. Unsere Gesellschaft zahlt dafür einen hohen Preis. Ungleichheit führt zu sozialer Spaltung, und unsere Wirtschaft würde besser funktioniere­n, würden wir unser Humankapital besser nützen. Daneben zahlen wir auch einen politischen Preis.

Was uns zum Thema Brexit zurückführt ... Stiglitz: Ja, zum Brexit, zu Trump, zu Marine Le Pen (die französische Rechtspopulistin, Anm.) ... Der Brexit hat mit demselben verärgerten Teil der Gesellschaft zu tun, den es auch in den USA gibt. Leute, die von der De-Industrialisierung betroffen sind, die sich marginalisiert fühlen. Das bedeutet einen Verlust an Würde und an Einkommen. Ihr Wahlverhalten ist eine politische Antwort, die sich hauptsächlich gegen das Establishment richtet.

Sie sehen also den Protest als legitim an, die Leute wählen aber die falschen Politiker? Stiglitz: Sie wählen die falschen Anführer, und diese verwenden die falschen Konzept­e. Der Brexit wird mittelfristig wahrscheinlich der britischen Wirtschaft schaden sowie der Fähigkeit des Vereinten Königreichs, etwas gegen die Misere der Marginalisierten zu tun.

Sofern es überhaupt den politischen Willen dazu gibt ... Stiglitz: Ganz genau! Bei den Trumponomics ist das viel deutlicher. Die Steuerreform brachte massive Steuersenkungen für Konzerne und Milliardäre. Auf die Zunahme des Haushaltsdefizits wird eine Zunahme des Handelsdefizits folgen, und das wird die Industrie weniger wettbewerbsfähig machen. Der Mechanismus ist, dass der Wechselkurs steigt, was bereits passiert.

Könnten die Trumponomics eine Chance sein, die Globalisierung zu korrigieren? Stiglitz: Wir müssen die Globalisierung nachjustieren. Das Problem ist, dass Trump dafür am wenigsten kompetent ist. Jedes Mal, wenn er seinen Mund aufmacht, versteht man, dass er nichts versteht. Wenn man die Milliardäre in Trumps Kabinett mit Neuverhandlungen der Handelsverträge beauftragt, werden sie wieder das Gleiche wollen. Handelsminister Steven Mnunchin verhandelt für die Wall Street, nicht für die amerikanischen Arbeiter.

Zurück nach Europa: Öster­reich führt derzeit den EU-Vorsitz. Was sollte die oberst­e Priorität sein? Stiglitz: Den Euro zu reformieren und die Probleme anzupacken, über die wir eingangs gesprochen haben. Es braucht mehr Europa. Mit einem EU-Budget in Höhe von einem Prozent des BIP hat man nicht genug Spielraum, um Ländern aus der Krise zu helfen.

Frankreich und andere haben nach einer stärkeren EU verlangt, andere haben sich dagegen gewehrt. Österreich sollte die Frage ganz nach oben reihen, ob die EU nur ein Handelsabkommen ist – oder eine Gruppe von Ländern, die Werte teilen. Europa war in vielerlei Hinsicht erfolgreich. Aber das wird von Ungarn und Polen herausgefordert.

Die Spaltung betrifft auch die Migrationspolitik ... Stiglitz: Eine Parallele: Trump redet über die Mauer (an der Grenze zu Mexiko, Anm.), aber seit 2008 hatten wir aus Mexik­o keine (Netto-)Einwanderung. Es gibt also eine politische Resonanz, aber kein­e wirtschaftliche Bedeutung. Trump verwendet das, um den Leuten zu sagen, dass er ihnen zuhört. Aber die Mauer wird den Leuten nicht helfen.

Und das Gleiche passiert in Europa. Die Zahl der Migranten ist gering, trotzdem entwickelt das eine politische Wirkung. Und Europa hat die Last den Erstaufnahmeländern aufgebürdet. Das löst dort eine antieuropäische Stimmung aus. Ich denke, Europa muss sich etwas einfallen lassen, wie man auf humane Weise sagt: Das ist kein großes Problem, und wir können es lösen.

Wird es Europa in zehn Jahren noch in der Form geben, wie wir es heute kennen? Stiglitz: Amerika erlebt gerad­e schwere Zeiten. Deshalb ist das ein Moment, in dem es für Europa wirklich wichtig ist, gemeinsam zu handeln. Wenn die Europäer das tun, werden sie noch stärker sein. Wenn sie sich aber auf kurzsichtige Politik einlassen, dann ist die Alternative eine Welt, die von China dominiert wird.

Die dritte Möglichkeit ist, dass Trump ein vorübergehendes Phänomen bleibt und die USA sich erholen, während Europa am Rand des Abgrunds lebt – wie schon in den vergangenen zehn Jahren. Die Vorstellung, dass Dinge sich von selbst korrigieren, ist falsch. Sie können für lange Zeit armselig weiterlaufen.

Das Gespräch führte Floo Weißmann