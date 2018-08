Innsbruck — Am Dienstag will die AUVA den von der Regierung verordneten Sparkurs von 430 Mio. Euro beschließen. 135 Millionen sollen intern gespart und 295 Mio. Euro an Querfinanzierungen an die Sozialversicherungen gestrichen werden. Das hätte massive Auswirkungen auf die Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK). Schließlich wackelt der jährliche „Pauschalbetrag" für Aufwendungen bei der Behandlung von Arbeitsunfallopfern außerhalb von AUVA-­Spitälern. In Tirol werden schließlich alle Patienten in den öffentlichen Krankenanstalten versorgt. Das traf 2017 auch auf 11.700 bei Arbeitsunfällen verletzte Tiroler zu.

Bei der Fusion der Länderkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse soll diese die bisherigen Querfinanzierungen selbst aufbringen. Laut einem internen Papier der ­TGKK rechnet man in Tirol mit einem Einnahmenausfall von 17 Mio. Euro, der Mehraufwand bei Freizeitunfällen wird mit zwölf Mio. Euro beziffert und aus den Entgeltfortzahlungen nach Arbeitsunfällen drohen Mehrkosten von zehn Mio. Euro. TGKK-Obmann Werner Salzburger spricht von einem „Wahnsinn", den die Regierung auf Kosten der Versicherten plane. „Dafür fehlt mir jegliches Verständnis."

Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl (VP) übt erneut heftige Kritik an der türkis-blauen Bundesregierung. „Schon derzeit fehlt es in vielen Gesundheitsbereichen an den nötigen Mitteln, was viele Patienten bereits zu spüren bekommen. Einsparungen verschärfen die Lage." Der AUVA-Betriebsrat befürchtet indes Privatisierungen. (pn)