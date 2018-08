Innsbruck – Es ist eine unendliche Geschichte rund um das größte Baulos „Pfons-Brenner“ beim 55 Kilometer langen Brennerbasistunnel. Und sie ist nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom Juli um eine Facette reicher: Nach monatelangen Diskussionen wurden die Vortriebsarbeiten mit einem Kostenvolumen von 966 Mio. Euro im März 2018 an ein Konsortium um die Porr vergeben, doch dann von den leer ausgegangenen Mitkonkurrenten beeinsprucht. Weil der italienische Partner der Porr AG, die Condotte, finanzielle Probleme hat. Anfang des Jahres geriet die Condotte in Italien ins Trudeln. Sanierungs- oder Insolvenzverfahren war deshalb die Frage.

Am 30. Mai fand eine mündliche Verhandlung beim Bundesverwaltungsgericht statt, am 10. Juli hat dann das Gericht über die beiden Feststellungsanträge zum Baulos Pfons-Brenner entschieden. Es gab grünes Licht, die Vergabe an die Bietergemeinschaft „PORR-Hinteregger-Condotte-Itinera“ wurde abgesegnet. Im September/Oktober soll mit den Bauarbeiten in Wolf/Steinach begonnen werden. Der Bauabschnitt umfasst die Errichtung von 37 km Haupttunnelröhren zwischen Pfons und dem Brenner, rund neun Kilometer Erkundungsstollen sowie die Nothaltestelle bei St. Jodok. 80 Prozent der Tunnelbauarbeiten sind damit vergeben.

Nur: Der Brennerbasistunnel schrammte in dem Urteil knapp an einem Auftragsstopp vorbei, schließlich gab das Bundesverwaltungsgericht den Mitbietern überwiegend Recht. Es wurde nämlich wortwörtlich festgestellt, dass der Zuschlag vom 23. März 2018 an die Bietergemeinschaft um die Porr „wegen eines Verstoßes gegen das Bundesvergabegesetz 2006 nicht gemäß den Angaben in der Ausschreibung dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot erteilt wurde“. Alle anderen sieben Anträge hat das Gericht jedoch abgewiesen, weshalb die Bauarbeiten erfolgen können.

Der Vorstand der Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE Konrad Bergmeister bestätigt gegenüber der Tiroler Tageszeitung den Sachverhalt. Er spricht jedoch davon, dass sich die BBT SE schon an die neuen europäischen Regeln im Vergaberecht gehalten habe. Österreich habe diese erst vor wenigen Tagen umgesetzt. „Und es stimmt, dass die Begründung eher auf eine Neuausschreibung hingedeutet hätte.“ Die unterlegenen Mitbewerber der Porr hätten aber keine außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof beantragt. Die BBT SE allerdings schon. Letzten Endes bekämpft die Brennerbasistunnelgesellschaft die Beurteilung, dass nicht gemäß den Angaben in der Ausschreibung dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot der Zuschlag erteilt worden sei.

Auswirkungen auf die Bauarbeiten hat das aber nicht: Die Vergabe ist rechtskräftig, die Beschwerde eine Fleißaufgabe. Konrad Bergmeister rechnet mit einer Klärung durch das Höchstgericht in dieser Frage erst in ein, zwei Jahren. (pn)