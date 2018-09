Unwetter gepaart mit Dürr­e machen der heimischen Landwirtschaft stark zu schaffen. Wird der Ernte­ertrag in Zeiten des Klimawandels immer mehr zum Lotteriespiel? Josef Moosbrugger: Die Landwirtschaft ist nicht Hauptverursacher, sondern Haupt­betroffener des Klimawandels. Es ist höchste Zeit, dass man über Klimaziele nicht nur redet, sondern sie auch ernst nimmt und Taten setzt. Da kann die Landwirtschaft im Bereich Energie zur Lösungen beitragen. Wir müssen raus aus fossiler Energie, hin zur erneuerbaren Energie. Aber grundsätzlich gibt es keine Garantie auf einen fixen Ernteertrag. Es ist höchste Zeit, dass man das Thema Lebensmittelversorgung ernster nimmt und zu einem bundesweiten Ziel macht. Die Versorgungs­sicherheit muss zur Priorität gemacht werden.

Wie kann sich die Landwirtschaft selbst gegen die Klima­schwankungen rüsten?

Moosbrugger: Ein generelle­s Rezept gibt es nicht. Man muss sich etwa überlegen, wie man sich mit fixen Einrichtungen wie Bewässerungen helfen kann. Wir brauchen auch die Weiterzüchtung von Kulturen mit Trockenheitsresistenzen, insbesondere beim Saatgut. Neue Züchtungsmethoden sollten nicht völlig abgelehnt werden. Deshalb verlange ich auch von der Forschung, dass man in dem Bereich mehr Aktivitäten setzt.

Sie kritisieren die Ablehnung des Mutagenese-Verfahrens (Anm. Pflanzenzüchtung durch Veränderung des Erbguts) durch den EuGH einverstanden?

Moosbrugger: Aus meiner Sicht fehlt die differenzierte Betrachtung. Ich habe völliges Verständnis, dass man solche Züchtungsverfahren ablehnt, wenn es um Mensch- und Tierwohl geht. Das tue ich auch. Aber wenn es um Pflanzen geht, sehe ich die Möglichkeit, dass man mit solchen Entwicklungen vorwärtskommt. Man könnte damit etwa den Pflanzenschutzmitteleinsatz reduzieren. Damit wäre dem Landwirt, aber auch der Lebensmittelversorgungssicherheit in Österreich gedient.

Angesichts der Ernte­ausfälle kommt der EU-Vorschlag zum neuen Budget ab 2021 zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Der heimischen Landwirtschaft könnten damit jährlich rund 110 Mio. Euro an Förderungen fehlen. Welche Auswirkungen hätte das?

Moosbrugger: Das ist ein ganz massiver Anschlag auf die heimischen Bäuerinnen und Bauern und kein Vorschlag. Der Mehrwert der Landwirtschaft neben der Lebensmittelproduktion ist überhaupt nicht berücksichtigt. Das bedeutet, dass diese Leistungen nicht fortgesetzt werden könnten. Wir werden massiv dafür kämpfen, dass es zu Nach­besserungen und Veränderungen kommt.

Vor allem die für Österreich wichtige ländliche Entwicklung wäre von Kürzungen betroffen. Das würde insbesondere Tirol und die zahlreichen anderen Bergbauern­regionen in Öster­reich treffen.

Moosbrugger: Jetzt gilt es, Rückgrat zu zeigen, was die Finanzverhandlungen angeht. Da ist der Bundeskanzler im Wort, dass man sich bemüht, ein anständiges Ergebnis zusammenzubringen. Wichtig­e Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, sind auch, wie die Gelder in Europa verteilt werden, welche Landwirtschaft will man in Zukunft, Qualität oder Masse mit industrieller Produktion? Da glaube ich schon, dass Österreich bei der Qualität auf einem starken Weg ist, der nachhaltiger ist als andere in Europa.

Im Gegenzug sollen den Staaten mehr Freiheiten bei der Verteilung der Gelder gegeben werden. Etwas, das auch Österreich gefordert hat. Moosbrugger: Da kann man andererseits auch fragen, wo in Zukunft der Kern der europäischen Zusammenarbeit bleibt. Dann besteht die Gefahr von Alleingängen, und man wird sich fragen, wozu es die gemeinsame Verteilung der Gelder und gemeinsame Ziele gibt. Auf der anderen Seite werden den Nationalstaate­n mehr Spielräume eröffnet. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn den Nationalstaaten zur Erreichung der Ziele mehr Freiräume eingeräumt werden. Ich bin durchaus ein Anhänger davon, mehr in die Region zu geben und nicht alles zentral zu steuer­n.

Die österreichische Landwirtschaft übt starke Kritik an den Verhandlungen zum Handelsabkommen Mercosu­r der EU mit Südamerika, die demnächst abgeschlossen werden sollen. Befürchtet wird ein starker Preisdruck. Moosbrugger: Wir lehnen das Handelsabkommen mit Merco­sur ab. Es gibt dabei sensible Bereiche wie Rindfleisch und Zucker. Wir haben eine bäuerliche Landwirtschaft in Österreich, und die unterscheidet sich deutlich von den Rinder- und Zuckerbauern in Südamerika. Es geht um real­e Existenzen. Hier will man billigen Produzenten den Zugang zu Europa gewähren. Wir müssen die Märkte in Europa schützen.

Die Bundesregierung will das Ergebnis der Mercosur-Verhandlungen abwarten. Könnte es dann nicht bereits zu spät sein?

Moosbrugger: Grundsätzlich lehne ich nichts im Vorhinein ab. Aber es gibt rote Linien. Dazu gehört das Einhalten von Lebensmittel- und Produktionsstandards in Europa. Produkte, die unter den Standards liegen, dürfen keinen Zugang bekommen. Darüber wird aus meiner Sicht zu wenig diskutiert. Man redet nur über die Mengen, aber nicht darüber, wie sie hergestellt werden. Aber es besteht auch die Möglichkeit, am End­e nachzuverhandeln wie bei CET­A (Handelsabkommen mit Kanada). Wir fürchten uns nicht vor Handel auf Augenhöhe unter gleichen Bedingungen.

Das Interview führte Stefan Eckerieder