Imst – Regionale Internetplattformen tun sich in der Regel extrem schwer. Viele Versuche – auch in Tirol – sind in den letzten Jahren gescheitert. Das ist auch dem Initiator und Mitbegründer von Bookintyrol bewusst. „Wir bieten im Gegensatz zu anderen Verkaufsplattformen auch eine umfassende Betreuung unserer Mitglieder, wie Schulungen oder Tagungen zu relevanten Themen in Sachen Internetauftritt.“

Bookintyrol ist ausschließlich für Tiroler Kleinunternehmen (KMU) und deren Produkte und Dienstleistungen reserviert und hat laut den Gründern vor allem das Ziel, ein Netzwerk für Tiroler KMU aufzubauen. Grundsätzlich ist der Firmenauftritt auf der Plattform gratis. Einmal jährlich bietet die Plattform zudem einen kostenlosen Branchencheck für die Portalmitglieder hinsichtlich Digitalisierung und Blockchain-Technologien auf Grundlage der Auswertungen der WU Wien, Forschungs­institut für Kryptoökonomie. Zudem bietet Bookintyro­l auch die – kostenpflichtig­e – Unterstützung bei der Firmen­webseite oder Buchungs­tools über die Plattform, die ohne aufwändige Webshop-Lösungen auskommen. Ein weiteres Angebot von Bookintyrol ist die Erarbeitung von Social-­Media-Kampagnen. „Besonders kleine und kleinste Unternehmen können sich keine eigene IT-Abteilung leisten, welche die Internetpräsenz der Firma laufend prüft und an den Marktgegebenheiten ausrichtet“, meint Christian Pfanner. Hier könne Bookintyro­l die nötige Hilfestellung bieten.

„Wir sind an sich keine Buchungsplattform für den Tourismus, aber speziell für Kleinst- und Kleinvermieter haben wir ein Online-Buchungssystem auf unserer Plattform implementiert“, erklärt Geschäftsführer David Schmid. Damit wolle man auch dem „Kleinvermieter-Sterben“ auf dem Land entgegenwirken, so Schmid.

Derzeit hat Bookintyrol 30 Unternehmen auf seiner Plattform, darunter auch eine Firma, die in Flaschen abgefüllte Tiroler Luft nach China verkauft. (hu)