Konnte die Wirtschafts- und Bankenkrise des Jahres 2008 tatsächlich niemand vorhersehen? Gab es keine Zeichen? Jürgen Huber: Der Einzige, der sehr deutlich und auf Daten gestützt sagte, dass eine enorme Finanzkrise bevorstünde, war Robert Shiller von der Yale University, ein Mitbegründer der Behavioral Finance, der 2013 den Nobelpreis für Ökonomie erhielt. Tatsächlich sind zukünftige Entwicklungen auf Finanzmärkten nicht vorhersagbar. Alles, was vorhersagbar ist (z. B. das höhere Wirtschaftswachstum in China, die Alterung der Bevölkerung oder die zunehmende Elektrifizierung des Verkehrs), ist bereits in Aktienkursen, Preisen und Zinsen eingepreist. Was die Kurse morgen bewegen wird, sind die Neuigkeiten, die dann auftreten (unerwartet hohe Gewinne oder Verluste, Gerichtsentscheidungen, Naturkatastrophen, etc.). Jeder Investmentmanager versucht die Zukunft vorherzusehen – aber keiner kann in die Zukunft sehen und wird es auch nie können.

Wie sehr hat der Satz von EZB-Chef Mario Draghi zur Eurorettung am 26.7.2012 „Whatever it Takes“ tatsächlich geholfen? Umgekehrt formuliert: Wie „emotional“ reagieren Märkte? Huber: Die damalige Diskussion über ein Ende des Euro wurde durch diesen Satz beendet. Die Märkte reagieren emotional, weil die Menschen gierig sind. Oder übervorsichtig. Märkte reagieren auf Gerüchte.

Derzeit wird aber etwa vor einer zunehmenden Deregulierung im US-Bankensektor gewarnt. Warum wird so etwas gemacht, wenn es doch destabilisiert? Huber: Wenn etwa in den USA Investmentbanker von Goldman Sachs Minister werden (der aktuelle sowie frühere Finanzminister waren vorher bei der Großbank), so verwundert es nicht, wenn bankenfreundliche Regulierungen verabschiedet werden und Großbanken im Krisenfall geholfen wird.

Ist eine neue Finanzkrise ausgeschlossen? Huber: Ganz im Gegenteil. Zwar halten die Banken heute mehr Eigenkapital als 2008, aber ansonsten gibt es viele Parallelen: die US-Immobilienpreise sind heute höher als 2008. Ebenso sind die Aktienkurse weltweit auf oder nahe Rekordniveaus und mit über neun Jahren Boomphase ist ein massiver Einbruch hier eigentlich überfällig. Die Staaten Südeuropas sind finanziell nach wie vor auf wackeligen Beinen – insbesondere Italien bereitet Sorgen. Das instabile geopolitische Umfeld (Trump, Russland, Syrien, Iran) und erste Währungskrisen (Türkei, Argentinien, Venezuela, Iran) liefern eine Vielzahl potenzieller Krisenauslöser, die sich schnell zu einer weltweiten Wirtschaftskrise ausweiten könnten.

Das Interview führte Verena Langegger