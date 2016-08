Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Für einen Tag soll sich am 25. Juni die Schwazer Innenstadt in ein Schlaraffenland der Berufe verwandeln. Das so genannte „Karriere Open Air“ soll als Berufsmesse eine erste Anlaufstelle für junge Leute sein, aber auch für Arbeitssuchende sowie Weiterbildungsinteressierte.

„Die Veranstaltung findet erstmalig statt und ist Tirols größte regionale Berufsmesse unter freiem Himmel“, berichtet Andrea Schneider, AMS-Leiterin Schwaz. Das „Karriere Open Air“ stehe für Innovation, Unterhaltung und Information, das bei freiem Eintritt nicht nur eine Bildungsveranstaltung ist, sondern zugleich ein Fest für die ganze Familie darstellen soll. „Damit zeigen wir zum einen, dass in der Schwazer Innenstadt durchaus was los sein kann und zum anderen, dass unsere sozialen Partner alle an einem Strang ziehen“, betont Vize-BM Martin Wex. Laut ihm werde auch die Schwazer Innenstadt-Kaufmannschaft ins Programm miteinbezogen. Denn die Altstadtbetriebe verwöhnen die Besucher an diesem Tag unter dem Motto „Schwaz kocht auf“ mit heimischen Spezialitäten und köstlichen Schmankerln.

Stadtmarketing-Chef Manfred Berkmann freut sich vor allem auf die mediale Unterstützung von Life Radio und die Moderation von Margit Bacher bei der Diskussionsrunde auf dem Podium, wo über Ausbildung, Jobs und Wirtschaft debattiert wird. Das Open Air findet bei jeder Witterung statt und Firmen aus allen Branchen und Arbeitsbereichen können vor Ort praxisnah Einblicke in die jeweiligen Berufsfelder geben. Bei den Ständen können die Besucher berufstypische Tätigkeiten selbst ausprobieren, sich beraten lassen und auch die kleinen Besucher sind im Kinderzelt gut aufgehoben.

Mitmachen können sowohl Groß-, als auch Kleinbetriebe. Laut Schneider haben sich bereits 25 Firmen fix angemeldet. Weitere 30 seien interessiert. „Wir werden mit einem 35 m² großen Stand vertreten sein, wobei 15 m² des Standes erst durch die Mithilfe der Besucher gebaut wird“, berichtet Thomas Themessl, Personalleiter bei Rieder Zillertal. Auch Dietmar Rosanelli von Adler Lacke ist vom Erfolg der Berufsmesse überzeugt und sieht es als Volksfest in Schwaz.