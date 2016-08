Reutte – Die vergangene Woche wird den zehn Teilnehmern des AMS-Kurses „Brücke zur Arbeit im Außerfern“ wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Sie genossen nämlich eine ganz besondere Art der Persönlichkeitsbildung. Gemeinsam mit Regisseur Gerhard Paukner wurde an einem Film gearbeitet. Vier Tage lang dauerten die Vorbereitungen: Es wurden die Geschichte erfunden, das Drehbuch geschrieben, die Sets festgelegt und die Schauspieler eingeteilt. Am Freitag hieß es dann: „Kamera läuft!“

Was nach Spaß für die vom Arbeitsmarkt nicht gerade begünstigten Teilnehmer klingt, hat einen viel tieferen Sinn. Paukner, der in Zusammenarbeit mit dem AMS bundesweit knapp 60 solcher Streifen gedreht hat, weiß, wovon er spricht: „Wenn ich keinen Ausdruck habe, mache ich auch keinen Eindruck. Während der Arbeiten zum Film lernen die Teilnehmer, wie ihr Auftritt ist, welche Signale sie senden. Und sie lernen Teamfähigkeit, Sozialverhalten und Krisenmanagement. Sie lernen auch, harsche Kritik des Chefs einzustecken – der bin in dem Fall ich.“

Seminarleiterin Cornelia Deppert-Wentzler ist begeistert: „Die Gruppe, die aus 18- bis 55-Jährigen besteht, war gespalten. Jetzt sind sie eine Einheit. Sie unterstützen sich gegenseitig und geben sich Tipps. Viele wachsen geradezu über sich hinaus.“

Am 16. März wird der Film im Veranstaltungszentrum Breitenwang gezeigt. (fasi)