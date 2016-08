Innsbruck/Wien - In Tirol geht die Arbeitslosigkeit weiter zurück. Die Quote betrug im Februar laut Arbeitsmarktservice (AMS) 6,3 Prozent, vor einem Jahr lag sie noch bei 6,8 Prozent. Während österreichweit die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent stieg, sank sie in Tirol um ganze 6,1 Prozent. 22.262 Personen in Tirol sind demnach ohne Arbeit.

„Fortsetzung der positiven Entwicklungen“

„Dies stellt aus Tiroler Sicht eine Fortsetzung der positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt seit dem 4. Quartal 2015 dar, die aktuellen Zahlen weisen österreichweit den größten Rückgang der Arbeitslosigkeit auf,“ fasst AMS-Tirol-Chef Anton Kern die Entwicklung in einer Aussendung zusammen.

Besonders im Baugewerbe ging die Arbeitslosigkeit demnach stark zurück, dies sei vor allem auf den milden Winter zurückzuführen. Am stärksten sank die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk Schwaz (-11,1 Prozent), in der Stadt Innsbruck sank sie um zwei Prozent. Ein kurioses Detail: Während die Zahl der beschäftigungslosen Männer um 1446 sank, stieg jene der Frauen ohne Arbeit um 1.

Quote stieg österreichweit leicht

Österreichweit stieg die Arbeitslosenquote ohne Schulungsteilnehmer nur mehr minimal um 0,1 Prozentpunkte auf 10,4 Prozent. Die Zahl der Personen in Schulungen beim AMS erhöhte sich aber um 2,3 Prozent auf 70.209 Personen.

Auch die absoluten Arbeitslosenzahlen stiegen im Februar in Österreich weiter und verharren damit auf Rekordniveau: Ende Februar waren 475.931 Menschen ohne Job, um 2,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Bereits im Jänner war das Plus mit 4,6 Prozent niedriger ausgefallen als in den Vormonaten. Ende Februar gab es 405.722 vorgemerkte Arbeitslose, das waren um 2,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, teilte das Sozialministerium am Dienstag in einer Aussendung mit.

Gesundheits- und Tourismusberufe am stärksten betroffen_

Nach Branchen betrachtet stieg die Arbeitslosigkeit am stärksten im Gesundheits- und Sozialwesen (+9,4 Prozent) und Tourismus (+6,3 Prozent). Ein Arbeitslosen-Rückgang wurde am Bau mit minus 10 Prozent, bei der Herstellung von Waren (-1,8 Prozent) und der Arbeitskräfteüberlassung (-1,4 Prozent) verzeichnet.

Die Beschäftigung ist in Österreich im Februar weiter gestiegen. Die Zahl der aktiv unselbstständig Beschäftigten erhöhte sich per Ende Februar laut einer vorläufigen Prognose um 46.000 Personen (+1,4 Prozent) auf 3,416 Millionen. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen ist - wie im Vormonat - stark um 41,4 Prozent auf 35.851 gestiegen. (APA/tt.com)