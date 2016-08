Hopfgarten i. B. – Arbeit ist mehr als nur Geld verdienen – dies gilt auch für Menschen mit Behinderung. Doch gerade sie haben es am Arbeitsmarkt oft schwer. Das Diakoniewerk Tirol bietet deshalb Menschen mit Behinderung Beschäftigungsplätze an. Dies zu koordinieren, ist die Aufgabe von Katrin Pancheri, die ihr Büro in Hopfgarten hat.

Als Jobcoach klärt sie, wo jemand am besten eingesetzt werden kann. „Menschen mit Behinderung können im Dia­koniewerk entweder in der Werkstätte Kirchbichl, im Kulinarium Kitzbühel, in der Berufsvorbereitung Eurotours oder auch im Rahmen der integrativen Beschäftigung Hopfgarten mitarbeiten“, erklärt Pancheri. Wenn die Möglichkeiten nicht den Anforderungen entsprechen, dann vermittelt der Jobcoach an Kooperationspartner weiter. Einige Praktika bzw. integrative Beschäftigungsplätze konnten bereits vermittelt werden. „Eine junge Frau mit Behinderung ist zum Beispiel zwei Tage pro Woche in einem Gartencenter beschäftigt. Eine andere hilft täglich vier Stunden im Seniorenheim in Hopfgarten in der Küche“, berichtet Pancheri. Mittels dieser Beschäftigungsplätze sollen längerfristig geeignete Arbeitgeber lukriert und den Menschen mit Behinderung bei der Arbeitssuche geholfen werden.

In der Berufsvorbereitung Eurotours werden praktische Lerninhalte im Küchenbereich vermittelt. Ziel sei es, dass die Menschen mit Behinderung nach der Ausbildung einen Job in der Wirtschaft annehmen können. (TT)