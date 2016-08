Von Michael Mader

Kufstein – In Zusammen­arbeit mit regionalen Unternehmen hat die Wirtschaftskammer in Kufstein auch heuer das so genannte Berufsfestival gestartet.

Rund 800 Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen aus den Neuen Mittelschulen des Bezirks haben so die Gelegenheit, sich über 18 verschiedene Lehrberufe zu informieren. Aber nicht das Informieren steht dabei im Vordergrund: „Das Berufs­festival ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für die Jugend. Hier wird Arbeit nicht nur zum Anschauen gezeigt, sondern auch zum Angreifen und Erleben“, sagt Martin Hirner, Obmann der Bezirkswirtschaftskammer Kufstein. „An den drei Tagen können die Schülerinnen und Schüler bei 14 Ständen in den Beruf hineinschnuppern – von klassischen Handwerksberufen bis hin zum Chemie­labortechniker“, ergänzt Verena Weiler von der Wirtschaftskammer Kufstein.

Hirner bekräftigte einmal mehr, dass Fachkräfte dringend gebraucht würden: „Ein großes Problem gibt es im Tourismus, der kaum Lehrlinge findet. Derzeit sind im Bezirk Kufstein im Gast­gewerbe 47 offene Stellen, laut Auskunft des Arbeitsmarktservice gibt es insgesamt 201 offene Lehrstellen.“ Der Wirtschaftskammerobmann brach eine Lanze für die Arbeit im Tourismus: „Auch hier gibt es ein­e 38,5-Stunden-Woche, und in den Zeiten, in denen Saison ist, kann man viel Geld verdienen.“

Ein großes Anliegen der Wirtschaftskammer sei es, Jugendliche in den Lehrberuf zu vermitteln. In Zusammenarbeit mit dem Leaderverein sei auch ein Projekt zur Arbeitsmarktintegration von jugendlichen Flüchtlingen verwirklicht worden. „Aus einem Testverfahren beim Wifi in Innsbruck sind 16 Flüchtlinge herausgekommen, die nun ab Mitte März einen Deutschkurs besuchen. Wir hoffen, dass sie dann bis zum Herbst fit für einen Lehrberuf sind, damit eine langfristige Integration stattfinden kann“, erklärt Hirner. Einige davon sind auch beim Berufsfestival vertreten.