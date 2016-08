Spitzmarke – Im Jahr 2015 waren, das zeigt die neueste Erhebung der Statistik Austria 4.148.400 Personen in Österreich erwerbstätig und – nach internationaler Defintion minus 251.800 arbeitslos . Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im Jahresabstand insgesamt um 35.600. Dabei gab es ein deutliches Plus bei Unselbständigen (plus 43.000), etwas mehr Selbständige (plus 8.800) und ein Minus bei mithelfenden Familienangehörigen (minus 16.100).

2015 arbeiteten 31.900 Unselbständige mehr in Teilzeit und 11.100 mehr in Vollzeit als 2014. Mit 251.800 Arbeitslosen und einer Arbeitslosenquote nach internationaler Definition von 5,7 Prozent befand sich die Arbeitslosigkeit leicht über dem Vorjahresniveau (244.900 bzw. 5,6 Prozent). Diesen Arbeitslosen standen 66.600 offene Stellen gegenüber, ebenfalls etwas mehr als 2014 (62.400). Die Erwerbstätigenquote betrug im Jahresdurchschnitt 2015, wie auch 2014, 71,1 Prozent . Dabei waren gegenüber dem Vorjahr Ältere – vor allem Frauen – häufiger erwerbstätig, Jugendliche weniger oft.

Teilzeitzuwachs bei Frauen und Männern, geringeres Plus für Männer in Vollzeit

Vom Anstieg bei den unselbständig Erwerbstätigen (plus 43.000) im Jahresvergleich profitierten sowohl Frauen (plus 17.600) als auch Männer (plus 25.300). Der Gesamtzuwachs verteilte sich auf Teilzeitminus (plus 31.900) und Vollzeitarbeitskräfte (plus 11.100), wobei die Zahl der Teilzeitbeschäftigten bei Frauen (plus 18.700) und Männern (plus 13.200) anstieg, Vollzeitbeschäftigung hingegen nur bei Männern. Die größten Beschäftigungszuwächse konnten bei der „Herstellung von Waren“ (Vollzeit), im „Gesundheitsminus und Sozialwesen“ (vorwiegend Teilzeit) und bei „Kunst, Unterhaltung und Erholung“ festgestellt werden.

Die Zahl der Selbständigen erhöhte sich im Jahresvergleich (plus 8.800) auf nunmehr 472.400, dabei konzentrierte sich der Anstieg auf Selbständige ohne Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer. Die Anzahl mithelfender Familienangehöriger belief sich 2015 auf 66.800, um 16.100 weniger als 2014.

Arbeitslosigkeit bei Männern geringfügig höher als im Vorjahr

Im Jahresdurchschnitt 2015 gab es 251.800 Arbeitslose nach internationaler Definition, das sind etwas mehr als im Vorjahr (244.900). Auch die Arbeitslosenquote nach internationaler Definition stieg leicht auf 5,7 Prozent (2014: 5,6 Prozent). Dieser Anstieg betraf eher Männer und ältere Erwerbspersonen. Die Anzahl der beim Arbeitsmarktservice (AMS) registrierten Arbeitslosen lag 2015 bei 354.300 Personen, die daraus abgeleitete nationale Arbeitslosenquote betrug 9,1 Prozent .

Umstrukturierungen am Arbeitsmarkt im Fünfminus Jahresminus Rückblick

Verglichen mit dem Jahr 2010 zeigt der österreichische Arbeitsmarkt 2015 einige strukturelle Veränderungen. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg um 131.600, Diese zusätzlichen Erwerbstätigen setzen sich aus fast doppelt so vielen Frauen (plus 85.500) wie Männern (plus 46.100) zusammen. DieErwerbstätigenquote der Frauen erhöhte sich von 65,7 Prozent auf 67,1 Prozent , jene der Männer ging hingegen von 76,0 Prozent auf 75,1 Prozent zurück. Bei den Älteren (55 bis 64 Jahre) stieg sie von 41,2 Prozent auf 46,3 Prozent deutlich, jene der Jugendlichen verringerte sich von 52,8 Prozent auf 51,3 Prozent . Zudem war in den letzten fünf Jahren ein Rückgang bei Vollzeitbeschäftigten (minus 24.700) festzustellen, der überwiegend Frauen betraf. Der Zuwachs bei Teilzeitarbeitskräften (plus 156.300) entfiel zu etwa zwei Drittel auf Frauen (plus 107.900) und zu einem Drittel auf Männer (plus 48.400). Einen Abbau bei Vollzeitstellen gab es vor allem bei Selbständigen/Mithelfenden (minus 22.300), den Zuwachs bei Teilzeit verzeichneten vorwiegend Unselbständige (plus 149.700). Zudem gab es 2010 lediglich203.400 Arbeitslose nach internationaler Definition, um knapp 20 Prozent weniger als 2015. (tt.com)