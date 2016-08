Wien – Die Gewerkschaft hat sich wenig überraschend gegen die Schaffung eines Niedriglohnsektors ausgesprochen, wie von Ex-IHS-Chef Christian Keuschnigg vorgeschlagen. Angesichts von Rekordarbeitslosigkeit und der hohen Anzahl von Flüchtlingen sollten laut Keuschnigg alle Möglichkeiten für zusätzliche Jobs in Betracht gezogen werden.

„Die Schaffung eines Niedriglohnsektors und die Einführung eines Hartz-IV-Modells sind kein Modell, um die Beschäftigungskrise wirksam zu begegnen“, so Spitzengewerkschafter Wolfgang Katzian. Dieser Schritt würde die Kluft zwischen Arm und Reich weiter vergrößern, so der Vorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp). Durch die Hartz-IV-Arbeitsmarktreformen sei in Deutschland die Zahl der Personen stark gestiegen, die unter ihrem Qualifikations­niveau arbeiten.

GPA-Chef Katzian kündigte an, die Anhebung der kollektivvertraglichen Mindestlöhne und -gehälter auf 1700 Euro brutto pro Monat weiter zu forcieren. Die Beschäftigten müssten Einkommen erhalten, „von denen man wirklich leben kann“. (APA)