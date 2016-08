Von Jeanine Prugger

Lienz – Am Donnerstagnachmittag wurde fünf Absolventinnen des Kombistudiums „Pflege Tirol“ das Diplom zur Gesundheits- und Krankenschwester verliehen. Das Besondere an dieser Art von Ausbildung ist, dass die Studierenden das Bachelorstudium der Pflegewissenschaften und die Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegeschwester zugleich, innerhalb von drei­einhalb Jahren, absolvieren.

Den fünf stolzen Absolventinnen wurde vor einigen Tagen von der UMIT Hall, an der sie in den letzten Jahren den universitären Teil ihrer Ausbildung durchlaufen haben, der akademische Grad „Bachelor of Science in Nursing“ verliehen. Nun konnten sie sich – nach der Ausbildung in der Krankenpflegeschule Lienz – auch über das zusätzliche Diplom freuen. Sie sind der dritte Jahrgang, der das Kombistudium hier in Lienz erfolgreich abschließen konnte. Jedes Jahr beginnt ein neuer Durchgang für Personen, die in dieses Studium einsteigen möchten.

Beruflich stehen ihnen im Pflegebereich nun alle Türen offen. Durch den zusätzlichen Bachelorabschluss haben sie umfangreiches Wissen im Pflegebereich erworben, das sie in ihrer zukünftigen Tätigkeit optimal nützen können. Außerdem ist es ihnen möglich, ein Masterstudium anzuschließen. „Ich werde an das LKH Graz in die Augenklinik gehen“, beschreibt Irina Wibmer ihre Zukunftspläne. Ihre Studienkollegin Lisa Blaßnig führt ihren Werdegang am BKH St. Johann in Tirol fort, während Marlies Straganz am BKH in Lienz bleiben möchte. Die Direktorin der Krankenpflegeschule in Lienz, Manuela Girstmair, ist überzeugt: „Mit der Absolvierung des Kombi-Studiums haben sie eine hochkarätige und zukunftssichere Berufsqualifikation erworben.“