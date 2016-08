Von Martina Hentschel

Innsbruck – „Hummta Hummta“, „Bumm, Tschagg“ und „vermöbeln“ sind Ausdrücke, die im klassischen Motivationsschreiben eher selten Einzug finden. Doch genau das hat sich Markus Kirchler aus Schlitters im Zillertal getraut und fiel damit auf. „Markus bewarb sich mit einem erfrischend ehrlichen Schreiben bei uns“, erzählt Daniel Mader von PulsDesign, einer Innsbrucker Werbeagentur. Dessen Motivationsschreiben, das gleichzeitig als Anschreiben gedacht war, sticht aus der Masse heraus und umreißt mit einem witzigen Unterton das Leben und den Werdegang des kreativen Bewerbers.

In allen Branchen, die mit den neuen Medien arbeiten, seien kreative Bewerbungen herzlich willkommen, weiß Mario Angerer, Geschäftsführer des Personal- und Karrieremanagement-Unternehmens consalt in Innsbruck. Ob Webdesign, Marketing oder soziale Medien, E-Commerce oder Produktmanagement, eine außergewöhnliche und kreative Bewerbung müsse zeigen, dass sich der Verfasser mit der Thematik der jeweiligen Branche und den Zielen des Unternehmens auseinandergesetzt habe.

Dabei gehen bei consalt Bewerbungen in den unterschiedlichsten Varianten ein, wie etwa die eigene Webseite oder eine DVD mit einer Präsentation. Ein Bewerbungsvideo hätte Angerer in den letzten zehn Jahren allerdings erst ein einziges Mal bekommen. „Das ist in Österreich scheinbar noch nicht so weit verbreitet wie in anderen Ländern“, vermutet Angerer.

Diese neue Digitalisierung der Bewerbung erweitere auch die kreativen Möglichkeiten, um sich von seinen Mitbewerbern abzusetzen. Mittlerweile schon berühmte Beispiele kommen aus den USA, Australien oder Frankreich. Der Amerikaner Alec Brownstein nutzte das Ego-Googeln großer Agentur-Chefs aus, indem er Google-Anzeigen kaufte, die auftauchten, wenn die Chefs ihre eigenen Namen eingaben. In den Anzeigen bat er dann um ein Vorstellungsgespräch.

Noch gewagter war ein australisches Duo, das sich auf die Webseiten mehrerer Kreativ-Direktoren einhackte und als „Lösegeld“ ein Vorstellungsgespräch forderte.

Der Franzose Victor Petit versendete Fotos von sich mit einem integrierten QR-Code, der beim Einscannen sein Bewerbungsvideo abspielte.

Dennoch dürfe man eine gewisse Grenze nicht überschreiten, warnt Angerer. Denn bei dem Versuch, besonders kreativ sein zu wollen, leide oft der Informationsgehalt und die Übersicht. Der Personaler dürfe nicht erst eine halbe Stunde nach den Qualifikationen und dem Werdegang des Bewerbers suchen.

Wichtige Punkte blieben daher noch immer die Ausbildung und die Berufserfahrung, also jene Punkte, die für die Einladung zum Bewerbungsgespräch ausschlaggebend seien. Lückenlose Unterlagen seien ebenfalls Voraussetzung.

Auch Österreicher zeigen Mut und Kreativität bei der Bewerbung. Tina Schreiner aus der Steiermark hat sich nach dem Studium beworben, indem sie ihre Unterlagen in Tiefkühlsackerl mit der Aufschrift „Frischfleisch“ verpackte. „Ich bin kreativ, ich habe knallrote Haare und ich sage, was ich denke. Und so musste auch meine Bewerbung aussehen“, erzählt die mittlerweile Selbstständige. Die Idee dazu kam ihr aus der Not heraus. Schöne Mappen kosten meist viel Geld, das man als Arbeitssuchende nicht habe. So habe sie sich überlegt, dass ihre Bewerbungsunterlagen entweder schön und günstig sein müssen – und wenn nicht schön, dann wenigstens lustig verpackt. Viele Freunde hätten gesagt: „Das kannst du doch nicht machen!“ Doch Schreiner wollte ihre Persönlichkeit nicht verstecken. Außerdem hätte sie sich auch nicht bei einer Versicherungsanstalt oder einer Bank beworben.

Auch Daniela Jakob, Fotografin und Grafikdesignerin aus der Steiermark, wollte durch ein ganz besonderes Anschreiben auffallen. Sie bewarb sich bei Werbeagenturen und Firmen mit interner Grafikabteilung. An mehrere Firmen schrieb sie: „Dass Sie diese Zeilen lesen, verrät mir Folgendes: Sie suchen – vielleicht nach mir! Sie sind meinem Charme erlegen und wollen nun meine inneren Werte erkunden. Glückwunsch! Dann lernen Sie mich kennen. Wir werden uns verstehen!“ Im weiteren Anschreiben wollte sie außerdem zeigen, dass sie sich mit dem Unternehmen identifiziert und genau weiß, bei wem sie sich da bewirbt.

Höfliche Floskeln wie „Ich bin freundlich und flexibel“ würde sie selbst nicht lesen wollen, da wollte sie sich eben etwas Freches und Erfrischendes einfallen lassen.

Daniela Jakob ist heute selbstständig und bekommt selbst Bewerbungen. Bei diesen möchte sie das Gefühl haben, dass sich der Bewerber mit ihr und ihrer Arbeit auseinandergesetzt hat.

Ein Schuss Kreativität und eine übersichtliche und genaue Darstellung der persönlichen Fakten – das ist für Angerer die richtige Mischung einer richtig guten Bewerbung.