Innsbruck, Wien – Entgegen dem Bundestrend ist die Zahl der Arbeitslosen in Tirol Ende März um 7,8 Prozent niedriger als im Jahr zuvor. 20.783 Personen waren insgesamt als arbeitslos gemeldet. Das ist ein Rückgang um 1764.

Gleichzeitig stieg in Österreich die Arbeitslosigkeit um 7.364 Personen oder plus zwei Prozent auf insgesamt 367.576 an, Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet also 438.654 Personen (plus 10.135). Einen kleinen Hoffnungsschimmer am österreichischen Arbeitsmarkt gibt es dennoch: Die Zahl der offenen Stellen schnellte um 40 Prozent auf 36.764 nach oben.

AMS-Chef sieht für Tirol einen positiven Trend

Nicht nur die Arbeitlosigkeit in Tirol ist zurückgegangen, auch die Zahl der Schulungsteilnehmer ist gesunken. Ende März befanden sich in Tirol 2.527 Personen in AMS-Kursen. Das ein Rückgang von 3,4 Prozent. Bei einem Stand von 326.000 unselbständig Beschäftigten und 20.783 vorgemerkten Arbeitslosen betrug die Arbeitslosenquote in Tirol Ende März 6,0 Prozent. Im Vorjahr lag diese Quote bei 6,5 Prozent.

Mit den aktuellen Entwicklungen und jenen der Vormonate könne man erstmals für die nächsten Monate von einem positiven Trend auf dem Tiroler Arbeitsmarkt ausgehen, meint AMS-Chef Anton Kern: „Erfreulich dabei ist, dass der Rückgang der Arbeitslosigkeit von allen Branchen getragen wird, wenngleich der Bau und Tourismus besonders hervorstechen“.

Der Trend eines steigenden Stellenzugangs würde sich ebenfalls weiter fortsetzen und fiel im März 2016 mit einem Plus von 955 oder 27,8 Prozent besonders deutlich aus. „Auch hier zeichnet sich das Stellenangebot dadurch aus, dass es breit über alle Wirtschaftsabschnitte verteilt ist“, so Kern. Diese positiven Entwicklungen schlage sich aber noch nicht auf die Langzeitarbeitslosigkeit nieder, obwohl hier ein leichtes Abflachen der Zunahme festzustellen sei.

Nach Regionen betrachtet kommt es in allen Bezirken zu Rückgängen. In Landeck ging die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Personen um 14,2 Prozent oder minus 173 Personen zurück. Es folgen Kufstein (minus 13,3 Prozent oder minus 429), Schwaz (minus 12,8 Prozent oder minus 266), Imst (minus 12,5 Prozent oder minus 191), Kitzbühel (minus 10,0 Prozent oder minus 190), Reutte (minus 6,9 Prozent oder minus 56), Lienz (minus 5,9 Prozent oder minus 129) und Innsbruck (minus 3,4 Prozent oder minus 330).

Österreichweit stieg die Arbeitslosigkeit um zwei Prozent

Die Arbeitslosenquote in Österreich nach nationaler Definition stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 9,4 Prozent. Ende März gab es 367.576 vorgemerkte Arbeitslose, das waren um 2,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Schulungsteilnehmer beim Arbeitsmarktservice (AMS) stieg um 4,1 Prozent auf 71.078 Personen, wie das Sozialministerium am Freitag in einer Aussendung mitteilte.

Trotz schwacher Konjunkturentwicklung ist die Beschäftigung in Österreich weiter gestiegen. Die Zahl der aktiv unselbstständig Beschäftigten erhöhte sich per Ende März gegenüber dem Vorjahresmonat laut einer vorläufigen Prognose um 49.000 Personen (plus1,4 Prozent) auf 3,469 Millionen.

Anstieg der Arbeitslosenzahlen zum Großteil wegen Flüchtlingen

Seit einiger Zeit kommen die Flüchtlinge immer stärker in der Arbeitslosenstatistik an. Rund drei Viertel des Anstiegs der Personen ohne Job entfiel im März in Österreich auf anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte. Zwei Drittel der joblosen Flüchtlinge sind in Wien auf Arbeitssuche.

Insgesamt waren im März 18.498 Asylberechtige und 4.176 subsidiär Schutzberechtige beim AMS arbeitslos gemeldet oder in Schulungen, ein Plus von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Von den 22.674 Personen waren 7.946 aus Syrien, 4.860 aus Afghanistan, 3.520 aus Russland, 1.126 aus dem Iran, 1.233 aus dem Irak und 845 aus Somalia, wie das AMS auf APA-Anfrage mitteilte. Bei 1.358 Personen ist die Nationalität ungeklärt (staatenlos).

Zwei Drittel der arbeitslosen anerkannten Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigten waren im März in Wien beim AMS gemeldet. 15.065 Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtige befanden sich in der Bundeshauptstadt; in Oberösterreich waren es 2.098, in Niederösterreich 1.887, in der Steiermark 1.357, in Tirol 656, in Salzburg 612, in Kärnten 474, in Vorarlberg 387 und im Burgenland 138. (APA, tt.com)