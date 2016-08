Von Angela Dähling

Zell a. Z., Alpbach – Er ist Herr eines eigenen Skigebietes mit sieben Pistengeräten, einer Gondelbahn mit 50 Gondeln und mehreren Sesselbahnen. Sogar eine Beschneiungsanlage gehört zu seinem Skigebiet in Alpbach. Das Besondere daran: Michael Prosser ist erst 15 Jahre alt und sein Skigebiet befindet sich im elterlichen Garten – in Miniaturausführung. „Ich war elf Jahre alt, als ich meine erste Kombibahn geschenkt bekam“, erzählt Michael. Dass die Miniaturbahn das Logo der Zillertal Arena trug und dass der damals Elfjährige sie wegen einer defekten Klemme umtauschen musste, hatte schicksalhafte Folgen. Denn seither hat Michael Prosser sein Skigebiet nicht nur erweitert, er kann auch jegliche Reparaturen dort selbst durchführen und hat sich sogar eine Beschneiungsanlage zusammengebastelt. Denn der Alpbacher ist seit einem Jahr Seilbahntechniker-Lehrling. Und zwar in der Zillertal Arena.

Gemeinsam mit seinem Ausbildungsbeauftragten dort, Friedrich Schweiberer, tüftelte er an einer Schneeanlage für sein kleines Skigebiet. Mit einem Dampfstrahler wurden erste Versuche gestartet. „Es galt, das richtige Luft-Wasser-Verhältnis herauszufinden“, erzählt Michael Prosser. Ein Zeller Installateur schuf ihm die passende Düse für sein Gerät und dann galt es, auf die passenden Temperaturen zu warten. Silvester war es so weit: „Da bin ich um drei Uhr in der Früh raus, um es erstmals auszuprobieren.“ Inzwischen hat er sich einige Nächte um die Ohren geschlagen, um den Garten zu beschneien. Kein Wunder, dass er deshalb mitunter etwas übernächtigt morgens bei seinem Lehrbetrieb erschien. Jeden Tag fährt er von Alpbach nach Zell – ab Strass mit der Zillertalbahn. Mit seiner Lehre als Seilbahntechniker hat sich Michael Prosser einen Traum erfüllt. „Mein Vater wollte, dass ich Elektriker werde, aber ich setzte meinen Wunsch durch“, erzählt er. Wie auch die Skiläufer auf Schleppliftanlagen erste Lernfortschritte machen, beschäftigen sich auch die Lehrlinge zunächst mit den einfach konstruierten Anlagen. „Allmählich arbeiten sie sich zu den technisch komplizierten dann hinauf“, erklärt Schweiberer. Neben Seilbahntechnik, Elektrotechnik, Drehen, Fräsen, Schweißen, Pistenbau (inkl. Vorschriften) und dem Umgang mit Gästen gehört neuerdings auch Beschneiungstechnik zu den Ausbildungsthemen.

Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre, blockweise findet in Hallein Berufsschulunterricht statt. Im Zillertal sind derzeit elf Lehrlinge in Ausbildung. 15 haben die Ausbildung, die es erst seit 2008 gibt, seither abgeschlossen. Für Michael Prosser fängt mit Saisonende eine spannende Zeit an: die der Revisionsarbeiten.