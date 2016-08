Landeck – Tischler, Elektrotechniker, Installateure oder Friseure: 40 Fachbetriebe aus dem Bezirk haben sich diese Woche beim 4. Berufsfestival in der Wirtschaftskammer präsentiert – auf 14 gemeinsamen Info-Ständen. Rund 430 Schülerinnen und Schüler der 7. Schulstufe durften Lehrberufe hautnah kennen lernen, kleine Übungen und Handgriffe machen. „Das Interesse der jungen Leute ist erfreulich groß“, stellte Kammerobmann Toni Prantauer fest. „Leider müssen wir rückläufige Zahlen zur Kenntnis nehmen, bei den Lehrlingen und auch bei den Ausbildungsbetrieben.“ In den „besten Jahren“ standen 1200 Jugendliche in einem Lehrverhältnis, inzwischen ist die Zahl auf 773 geschrumpft. 271 Betriebe haben voriges Jahr Lehrlinge ausgebildet, 14 weniger als 2014. Fazit für den Obmann: „Wir kämpfen um jeden einzelnen Lehrling.“ Bis vor wenigen Jahren hätten rund 50 Prozent aller Pflichtschulabsolventen aus dem Bezirk Landeck eine Lehre gemacht, derzeit sind es 46,8 Prozent, so Prantauer.

Offiziell hätten die Betriebe derzeit 139 offene Lehrstellen gemeldet, schilderte Bezirksstellenleiter Thomas Köhle. „Zudem gibt es eine gewisse Dunkelziffer. Einige Betriebe verzichten bewusst auf die Meldung ihrer offenen Lehrstellen, weil sie keine Aussicht auf Erfolg sehen.“

Für den Arbeitskreis „Schule und Wirtschaft“ hob Vorsitzender Andreas Grüner hervor: „Es war uns wichtig, dass alle Schulen unserer Einladung gefolgt sind, auch das Gymnasium und das Sonderpädagogische Zentrum.“ Was tun Betriebe, die keinen Lehrling finden? „Sie setzen eine Prämie aus oder zahlen den jungen Leuten den Führerschein“, weiß Grüner. Für drei erfolgreiche Lehrjahre würden bis zu 4000 Euro Prämie gezahlt. (hwe)