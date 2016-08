Wien – Die Österreicher sind mit dem eigenen Job so unzufrieden wie schon lange nicht. Das zeigt der von der Arbeiterkammer Oberösterreich erhobene Arbeitsklimaindex. Der aktuelle Wert von 105 Punkten ist demnach der niedrigste seit 12 Jahren. „Schuld daran ist der wachsende Pessimismus unter den Beschäftigten“, begründet die AK den Absturz. Nur knapp mehr als die Hälfte der Befragten schauen optimistisch in die Zukunft, und nur 42 % rechnen sich gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt aus. Das sind um sechs Prozentpunkte weniger als noch vor einem Jahr.

Selbst unter höher Gebildeten ist nicht alles eitel Wonne. Denn auch unter Hochschulabsolventen ist eine Mehrheit von 53 % mit den eigenen Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten unzufrieden, nur eine Minderheit (48 %) glaubt, problemlos wieder einen Job finden zu können. Von den Pflichtschulabsolventen glaubt nur jeder Dritte, leicht einen Ersatzjob zu finden.

Geringere Bildung ist gleichbedeutend mit geringeren Jobchancen. Diese alte Regel spiegelt sich in der Arbeitslosenstatistik wider. Ende 2015 hatten 41 % (9521) der Arbeitslosen in Tirol maximal einen Pflichtschulabschluss, 42 % hatten eine Lehre absolviert (9829), 5 % eine mittlere Ausbildung, 6 % eine höhere Ausbildung und 5 % waren Akademiker. Das schildert Sozialminister Alois Stöger in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Peter Wurm (FPÖ).

Drei Viertel der Ende 2015 insgesamt 23.000 Arbeitslosen in Tirol waren Österreicher, der Rest waren in etwa je zur Hälfte EU-Ausländer und Drittstaatler. Insgesamt 512 Arbeitslose in Tirol waren Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte. Im Schnitt warten die Arbeitslosen 122 Tage auf einen Job.

Die Arbeiterkammer Oberösterreich (AKOÖ) hat auch die Zufriedenheit mit dem Urlaub erhoben. Demnach reiche fast einem Viertel der Beschäftigten der Urlaub nicht, um sich erholen zu können, erläuterte AKOÖ-Präsident Johann Kalliauer. Vor allem die Beschäftigten im Handel und in Gesundheitsberufen schafften es oft nicht, sich im Urlaub auszuruhen. Dies schlage massiv auf die generelle Arbeitszufriedenheit durch: Beschäftigte, die sich im Urlaub erholen können, haben einen Arbeitsklimaindex von 109 Punkten. Jene, die sich nicht erholen, kommen nur auf 92 Punkte.

Jeder Zehnte konnte seinen Jahresurlaub nicht verbrauchen – von diesen hat der Arbeitgeber bei jedem Fünften verlangt, beim Urlaub Abstriche zu machen. Viele müssten auch im Urlaub zum Arzt gehen, Krankheiten auskurieren, Kinder betreuen oder Behördenwege erledigen. Das trifft vor allem Frauen. Seit Langem fordern Arbeiterkammer und ÖGB eine sechste Urlaubswoche für alle mit 25 Jahren Berufserfahrung. (mas, APA)