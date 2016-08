Wien, Innsbruck – Die im Rahmen der Frühjahrslohnrunde getätigten Kollektivvertrags-Abschlüsse bringen vielen Beschäftigten ab 1. Mai mehr Lohn und Gehalt sowie auch mehr arbeitsfreie Tage.

Für rund 50.000 Beschäftigte der Elektro- und Elektronikindustrie (EEI) haben die Sozialpartner eine Erhöhung der Mindest- und Ist-Löhne um 1,4 Prozent fixiert. Ab 1. Mai beträgt der KV-Mindestlohn damit 1715,96 Euro. Der 31. Dezember ist künftig arbeitsfrei, die Freizeitoption war schon 2015 für zehn Jahre festgeschrieben worden.

In Kraft tritt die Erhöhung der Mindestlöhne um 1,43 Prozent und der Ist-Löhne um 1,38 Prozent in der chemischen Industrie. Für die rund 8000 Beschäftigten der Papierindustrie beträgt die Erhöhung der KV-Mindestlöhne 1,45 und der Ist-Löhne 1,35 Prozent. Seit April gilt für die 12.000 Beschäftigten der Textilindustrie plus 1,4 Prozent bei den KV- und 1,35 Prozent bei den Ist-Löhnen.

Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl fordert indes einen generellen Mindestlohn von 1700 Euro brutto. Mit dann 1310 Euro netto sei das angesichts hoher Preise und Wohnkosten „keine Luxusforderung, sondern gerade einmal ausreichend“. (TT)