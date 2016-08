Wien – Am Mittwoch präsentierte die Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen, ASB Schuldnerberatungen, den Schuldenreport 2016. Fazit: War bis 2014 der größere Teil der Klienten der Schuldnerberatung erwerbstätig und der kleinere Teil ohne Job, hat sich das Verhältnis im vergangenen Jahr umgekehrt.

„Was sich seit Jahren abgezeichnet hat, ist nun eingetreten: Erstmals bilden arbeitslose Klienten die größte Gruppe in der Schuldenberatung“, sagt Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer der ASB. Zu Beginn der Wirtschaftskrise 2008 lag der Anteil der arbeitslosen Klienten noch bei knapp 28 Prozent, mittlerweile sind es 41 Prozent. Und auch bei den Überschuldungsgründen ist Arbeitslosigkeit seit Jahren die unangefochtene Nummer eins.

Im Vorjahr suchten 59.269 Personen Unterstützung bei einer staatlich anerkannten Schuldenberatung. Sie waren durchschnittlich mit 75.000 Euro überschuldet. Fast ein Drittel der Schuldner hat weniger als den Grundbetrag des Existenzminimums von 872 Euro zur Verfügung, was die Schuldenregulierung schwierig macht. Mit 35 Prozent ist Arbeitslosigkeit bzw. Einkommensverminderung mit Abstand der häufigste Überschuldungsgrund, gefolgt von gescheiterter Selbstständigkeit mit 21 Prozent. Das Bildungsniveau ist niedrig: 41Prozent der Schuldner haben nur einen Pflichtschulabschluss.

Arbeitslose können sich Privatkonkurs nicht leisten

Für arbeitslose Schuldner gestaltet sich die Schuldenregulierung zunehmend schwierig und der Privatkonkurs ist oft unerreichbar. Die erforderliche Mindestquote bei der Rückzahlung der Schulden von zehn Prozent ist – besonders bei hohen Schulden – kaum schaffbar. „Immer öfter können Menschen keinen Privatkonkurs machen oder müssen zum Mittel des ,ewigen Konkurses‘ greifen – in beiden Fällen bleiben die Betroffenen im ,Schuldturm‘ gefangen“, erklärt Alexander Maly, Geschäftsführer der Schuldnerberatung Wien.

Die Schuldenberatungen fordern seit Jahren eine Reform des Privatinsolvenzrechts. Eine Verkürzung der Verfahrensdauer auf europäische Standards und eine quotenunabhängige Restschuldbefreiung sollen den Zugang zum Privatkonkurs auch einkommensschwachen und armutsgefährdeten Personen ermöglichen.

Überschuldung als Thema der Arbeitsmarktpolitik

Der Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Überschuldung ist deutlich. „Schulden und vor allem Lohnexekutionen führen bei vielen Arbeitssuchenden zu einer vermeintlichen Ausweglosigkeit. Unsere Beratung gibt ihnen in ihrer Jobsuche wieder eine Perspektive“, betont Christof Lösch von der Schuldnerberatung Steiermark.

Während für den Geschäftsführer des steirischen AMS, Karl-Heinz Snobe, Schuldenberatung auch in Zukunft ein wichtiges arbeitsmarktpolitisches Handlungsfeld ist, ziehe sich das AMS, so die ASB in ihrer Aussendung, in anderen Bundesländern immer mehr aus der Finanzierung der Schuldenberatung zurück. (tt.com, APA)