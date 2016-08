Von Harald Angerer

Kitzbühel – Schule oder Lehre – eine Frage, die jedes Jahr Kinder und Eltern aufs Neue beschäftigt. Von der Entscheidung abhängig sind die weiterführenden Schulen und die Wirtschaft. Wegen der geburtenschwachen Jahrgänge ist daher ein regelrechter Kampf um die Schüler entbrannt. Um Kinder und Eltern für die Lehre zu begeistern, gibt es schon seit vielen Jahren die Berufsinformation in den Schulen, und die Wirtschaftskammer veranstaltet alljährlich das so genannte „Berufs-Festival“.

An die 500 Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen der Neuen Mittelschulen des Bezirks haben dazu in den vergangenen Tagen die Wirtschaftskammer in Kitzbühel besucht. Dabei präsentierten sich 30 Lehrbetriebe und ihre Berufe. Waren es in den vergangenen Jahren noch gut 50 Prozent der Schulabgänger, die sich für eine Lehre entschieden haben, ist der Anteil nun teilweise auf unter 47 Prozent gesunken, wie Wirtschaftskammer-Obmann Klaus Lackner berichtet. „Diese Entwicklung bereitet uns natürlich Sorgen. Das Angebot für die Kinder ist enorm und der Druck auch von Seiten der Schulen wird größer“, sagt Lackner.

Angebote wie die Lehre mit Matura würden hier zwar positiv angenommen, sie könnten aber den Trend nicht aufhalten. Es gelte daher, die Lehre wieder mehr in den Köpfen der Eltern zu festigen. Eine weiterführende Schule sei nicht immer zwangsläufig die bessere Entscheidung. Es gebe alljährlich viele Schüler, die dann in dieser Schule überfordert sind und abbrechen müssen. „Es geht mir wirklich nur um die Schüler, die einfach überfordert sind und hier eine ganz schmerzliche Erfahrung machen müssen“, sagt Bezirks-Pflichtschul­inspektor Georg Scharnagl. Er bricht auch eine Lanze für die Polytechnischen Schulen im Bezirk. „Sie bieten eine hervorragende Ausbildung und geben den Kindern die Möglichkeit, auch Realkontakte mit den Betrieben herzustellen“, sagt Scharnagl. Dadurch könnten sich die Schüler ein sehr gutes Bild von den jeweiligen Berufen machen und auch die Unternehmer eines von den möglichen zukünftigen Lehrlingen.

Im Bezirk Kitzbühel gibt es 440 Betriebe, welche Lehrlinge ausbilden, und 1075 Jugendliche, die eine Lehre machen. Sowohl bei den Lehrlingen als auch bei den Betrieben ist ein Rückgang zu verzeichnen.