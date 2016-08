Von Margit Bacher

Innsbruck – „Die IT-Technik ist bei uns auf dem Vormarsch“, berichtet Ralph Ettel vom Heerespersonalamt Tirol. Entsprechend groß ist auch das Interesse an geeignetem Fachpersonal. „Hacker-Wettbewerbe gibt es auch bei uns beim Bundesheer, denn ,Cyber-War‘ ist ganz groß im Kommen.“ Neben Spezialisten aus dem IT-Bereich gibt es derzeit auch einen großen Bedarf an Ärzten – gute Chancen haben auch Psychologen und Juristen.

„Woher wir so viele Leute nehmen sollen, weiß ich noch gar nicht“, gesteht der Heeres-personalexperte, aber allein bei den Kaderpräsenzeinheiten, den Zeitsoldaten, soll demnächst der Personalstand von 2500 auf 6000 Mann fast verdoppelt und die Frauenquote allgemein von 2,6 % auf 10 % gesteigert werden. Österreichweit gibt es derzeit 394 Soldatinnen, 36 davon in Tirol. 84 der 394 Frauen beim Heer sind Leistungssportlerinnen; drei haben sich etwa zur Militärpilotin ausbilden lassen.

„Personal brauchen wir im Moment aber vor allem auch im Unteroffiziersbereich und zwar für alle Waffengattungen“, sagt der Heeres- personalexperte. „Die Chance auf eine Lebenslaufbahn ist beim Heer immer noch ganz hoch und wird von uns auch angestrebt“, betont Ettel. Und wenn die Struktur und die Rahmenbedingungen passen, dann dürfte dies auch kein Problem sein, meint der Oberstleutnant.

Die Personalgewinnung beginne aber nicht erst bei den fixfertigen Akademikern, sondern fange viel früher an. „Wir sind beispielsweise am 25. Juni beim ,Karriere Open Air‘ in Schwaz mit dabei.“ Auch beim Girls’ Day macht das Bundesheer mit und bei den diversen Bildungsmessen – wie etwa der BeSt-Messe – als Aussteller. Das Heer bildet auch 30 verschiedene Lehrberufe aus.

Interessierte junge Menschen werden dort oft von einer Wehrdienstberaterin informiert. Und nachdem sich diese ja auch einmal für den Beruf einer Soldatin entschieden hat, kann sie aus dem Nähkästchen plaudern, wenn es um Jobchancen geht oder auch um Themen wie Vereinbarkeit von Kind, Familie und Karriere oder um Aus- und Weiterbildungsangebote sowie Aufstiegschancen.

Frauen werde der Zugang zum Heer auch dadurch erleichtert, dass es für Bewerberinnen ein so genanntes Mentoring-Programm gibt. „Frauen werden von der Eignungsprüfung bis zum Einrücken ein ganzes Jahr lang von einer Mentorin begleitet“, sagt Ettel.

Derzeit werden in Tirol sechs Soldaten für die Kaderpräsenzeinheiten gesucht: zwei Kraftfahrer in Absam – Voraussetzung ist der Zivilführerschein „B“. Die gleiche Voraussetzung müssen auch jene vier Soldaten erfüllen, die Fernsprecher und Kraftfahrer in Innsbruck werden möchten. Bei den Berufsunteroffizieren sind gerade fünf Stellen für Lienz ausgeschrieben, weitere fünf für Innsbruck und zwei für das Sanitätszentrum West.

Wer sich aber schon vor Beginn des Grundwehrdienstes dazu entscheidet, beruflich ein bis drei Jahre beim Heer bleiben zu wollen – mit Option einer Verlängerung auf sechs Jahre –, der verdiene gleich vom ersten Tag der Grundausbildung an knapp 1000 Euro netto. Diese Grundwehrdiener werden in einer eigenen Lehrkompanie zusammengefasst und können sich, nach den drei Jahren Zeitverpflichtung, beispielsweise auch für eine Unteroffizierskarriere entscheiden. „Als Soldat in einer Kaderpräsenzeinheit kann man gutes Geld verdienen – beispielsweise bei den Auslandseinsätzen in Bosnien oder im Kosovo.“

Ein begehrtes Zuckerl bei den Soldaten auf Zeit ist die Berufsförderung für Besserqualifizierung und beruflichen Aufstieg. In den drei Jahren beim Heer ersparen sich viele Maturanten ihr Geld fürs Studium und so mancher macht in dieser Zeit die Meisterprüfung – bezahlt und in der Dienstzeit.