Innsbruck – „Manche meiner Sehzellen funktionieren leider nicht so, wie sie sollen“, erklärt Pinar Camalan ihre Sehbehinderung. Sie ist Lehrling beim Blinden- und Sehbehindertenverband Tirol (BSVT) in Innsbruck und leidet unter sehr starker Kurzsichtigkeit, einer so genannten Magnum Myopia. Narben auf der Pigmentschicht verursachen diese Sehbehinderung.

Camalan berät Betroffene, welche unterstützende Hilfsmittel es für Blinde und Sehbehinderte gibt. Selbst verwendet die 19-jährige Wörglerin beispielsweise eine elektronische Lupe, um kleingedruckte Rechnungsadressen auf Papier lesen zu können. Das Gerät von der Größe eines Smartphones dreht die klassische Papierdarstellung schwarze Schrift auf weißem Hintergrund um, sodass auf dem Display eine gelbe Schrift auf schwarzem Hintergrund zu sehen ist. Gelb auf Schwarz blende sie nicht so stark, Camalans Augen werden mit der Zeit immer licht- und blendempfindlicher. Außerdem verwendet sie die Vergrößerungssoftware Zoomtext, sodass sie mit dem E-Mail-Programm und den Kalenderdarstellungen kein Problem hat. Oft helfe sie sogar Kollegen bei der Beratung von Lese- bzw. Bildschirmlesegeräten, da sie selbst diese schließlich auch verwende und sich so am besten damit auskenne, erzählt sie.

Camalan erfuhr auf der Blindenschule, dass der damalige Lehrling des BSVT ausgeschult war und nahm Kontakt auf. Nach einem ersten Gespräch musste sie beweisen, dass sie beispielsweise die Batterien einer sprechenden Uhr wechseln könne, ein Hilfsmittel für Blinde. Nach weiteren Gesprächen mit dem Vorstand und der Leitung des BSVT erhielt sie schließlich die positive Nachricht, die Lehrstelle antreten zu dürfen.

Ursprünglich wollte Camalan zwar eine andere Lehre absolvieren. Nach einem Schnupperpraktikum in einer Spedition merkte sie jedoch, dass dies nichts für sie sei. „Der Chef dort war sehr skeptisch, ob ich die Arbeit mit meiner Sehbehinderung schaffe und teilte mich nur zur Aktenablage ein.“ Von ihren aktuellen Kollegen erhält Camalan viel Unterstützung, da diese schließlich täglich mit Blinden arbeiten.

Erstmals in Berührung kam Camalan mit dem BSVT-Projekt „sehensWert“, einem vom Sozialministerium geförderten Programm zur Berufsorientierung und -qualifizierung für Blinde und Sehbehinderte, in der Schule. In diesem Rahmen absolvierte Camalan schon ein Schnupperpraktikum beim BSVT.

„Die Lage für Sehbehinderte auf dem Arbeitsmarkt ist angespannt, viele möchten arbeiten, erhalten aber nicht die Chance“, beschreibt Karin Klocker, Leiterin des Sozialministeriumservice Landesstelle Tirol, die Lage.

Im Rahmen des Projekts „sehensWert“ unterstützen die Mitarbeiter Blinde und Sehbehinderte etwa bei Bewerbungsgesprächen, Hilfsmitteln oder Rehaplätzen, erklärt Projektleiterin Carmen Natter.

Die Lehre beim BSVT dauert in der Regel drei Jahre, doch die Zeit in der Berufsschule sowie im Büro war für Camalan sehr stressig. Beraten von der Arbeitsassistenz Tirol (arbas) verlängerte sie die Lehre schließlich auf vier Jahre.

Auch Daniel Gassler bekam seine Lehrstelle als Koch im Nothburgaheim in Innsbruck durch Unterstützung der arbas und des BSVT. „Ursprünglich wollte ich Gärtner werden oder etwas mit Computern machen“, erzählt Gassler. Aufgrund einer Sehnerv-Verengung sieht er auf dem linken Auge nur noch 10 bis 15 Prozent, rechts ist er fast vollständig blind.

Auch Gassler kam nicht auf direktem Weg zu seinem jetzigen Arbeitsplatz. Bei der Tilak schnupperte er zwei Wochen in den Kochberuf hinein. „Mein dortiger Chef meinte aber, es sei zu gefährlich, mich mit meiner Sehbehinderung arbeiten zu lassen.“

Auch im Nothburgaheim sei es anfangs schwierig gewesen, sich zurechtzufinden. Doch seine Kollegen seien sehr hilfsbereit und aufgeschlossen gewesen. „Wenn man die Küche aber einmal genau kennt, ist das kein Problem mehr. Es hat eben ein bisschen länger gedauert“, winkt Gassler seine Startschwierigkeiten ab.

Zwar besaß er eine Zeit lang eine sprechende Waage als Hilfsmittel, doch die hätte er nie gebraucht: „Das kann ich auch so.“ Er verwende lediglich ein Lineal zum Kuchenschneiden. Der 24-Jährige beendete im Jänner seine vierjährige Ausbildung und möchte auch in Zukunft dort arbeiten. „Ich habe eine gute Arbeitsstelle erwischt, mit einem super Arbeitsklima.“

Jeden Tag kocht, backt, garniert und schneidet er wie seine Kollegen die Mahlzeiten für die Bewohner. „Damit eine Anstellung zustande kommt, braucht es eine gute Beratung und die Aufgeschlossenheit eines Arbeitgebers“, betont Natter.