Wien – Die Zahl der Arbeitslosen in Österreich ist im Vergleich zum Vorjahr im Mai um 2,5 Prozent auf 405.470 Menschen gestiegen. Dramatisch ist die Situation bei den Langzeitarbeitslosen, wo es im Jahresvergleich ein Plus von 87 Prozent gab. Gleichzeitig sind die Arbeitslosen immer länger ohne Job - im Mai waren es bereits 126 Tage, ein Zuwachs von zwölf Tagen im Vergleich zum Mai 2015.

Erfreulich: Im Bundesländervergleich liegt Tirol mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um über fünf Prozent erneut an der Spitze. Die Beschäftigung steigt laut AMS Tirol deutlich und es gäbe mehr offene Stellen.

Tirol verzeichnet den stärksten Rückgang bei Arbeitslosenquote

Im Mai 2016 kam es mit minus 1.323 oder minus 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu einem Rückgang an vorgemerkten arbeitslosen Personen. „Diesen Rückgang wird - wie in den Monaten zuvor - von allen Branchen getragen und ist in allen Bezirken spürbar,“ fasst AMS Tirol Chef Anton Kern die Arbeitsmarktzahlen vom Mai zusammen.

Die positive Sogwirkung sei bei nahezu allen Arbeitslosengruppen, auch bei den ausländischen, festzustellen. Lediglich die Personengruppe der Älteren über 50 Jahren könne noch nicht davon profitieren, so Kern. Und erfreut in Richtung Stellenmarkt: Zudem habe die Nachfrage der Wirtschaft nach Arbeitskräften hat im Mai weiter an Fahrt gewonnen. Beim AMS Tirol wurden im Mai 2016 3.243 Stellen gemeldet, um 650 Stellen oder 25,1 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.“

Starkes Ost-West-Gefälle bei Arbeitslosigkeit

Nach Bundesländern betrachtet zeigt sich ein differenziertes Bild: Am stärksten war der Anstieg in Wien und Oberösterreich mit jeweils 2,7 Prozent, während es in Tirol einen Rückgang von 5,1 Prozent gab und in Salzburg das Minus 4,2 Prozent betrug.

Einmal mehr waren besonders Ältere und Ausländer von Arbeitslosigkeit betroffen. Bei den Personen ab 50 Jahren gab es einen Zuwachs von 6,1 Prozent auf 93.859 Personen, bei Ausländern stieg die Zahl um 4,6 Prozent auf 94.976. Einen Lichtblick gab es hingegen bei den Männern, wo die Arbeitslosenzahl stabil blieb, während sie bei Frauen um 2,8 Prozent nach oben ging.

Die Arbeitslosenquote nach Eurostat gab um 0,1 Prozentpunkt auf 5,8 Prozent nach, bei Jugendlichen reduzierte sie sich um 0,5 Prozentpunkte auf 10,4 Prozent. Die Zahl der Lehrstellensuchenden erhöhte sich um 3,7 Prozent, gleichzeitig stieg die Zahl der offenen Lehrstellen um 9,2 Prozent.

Als Grund für den weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahlen nennt das Sozialministerium die Zunahme der Zahl der Jobsuchenden durch die Erhöhung des Pensionsalters und den Zuzug aus dem Ausland.

Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten erhöhte sich um 1,3 Prozent auf 3,57 Millionen. Die Anzahl der gemeldeten offenen Stellen legte um 41 Prozent zu. In absoluten Zahlen ist der Wert allerdings weniger beeindruckend: Vor einem Jahr gab es 12.089 offene Stellen, heuer waren es 41.591.

24.461 Flüchtlinge im Mai auf Jobsuche

Im Mai waren 24.461 anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte auf der Suche nach einem Job, das ist ein Plus von 49 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. 9.840 kamen aus Syrien, 4.840 aus Afghanistan und 3.410 aus Russland. Rund zwei Drittel von ihnen hatten nur Pflichtschulausbildung, geht aus Zahlen des AMS hervor.

Doch nicht nur der Zuzug erhöht das Arbeitskräfteangebot bei gleichzeitig 405.470 Personen in Arbeitslosigkeit bzw. Schulung. Auch die beiden Großpleiten von Zielpunkt und bauMax hinterlassen weiterhin deutliche Spuren in der Arbeitslosenstatistik. 798 ehemalige Mitarbeiter von Zielpunkt suchen noch einen Job, bei bauMax sind es 149.

Die Wirtschaftskammer hat heute empört auf geplante Änderungen bei der Regelung für Saisonniers reagiert. Dadurch würden die Beschäftigung dieser temporären, ausländischen Arbeitskräfte erschwert. Dabei würden diese den Inländern keine Jobs wegnehmen, da es im Tourismus ohnehin schwierig sei, alle offenen Posten zu besetzen, so die Kammer.

Laut den heute präsentierten Arbeitslosenzahlen für Mai waren im Tourismus 47.061 Personen auf Arbeitssuche, das sind um 118 mehr als noch vor einem Jahr. (tt.com, APA)