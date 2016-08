Wien, Innsbruck – Im Tourismus herrscht eklatanter Lehrlingsmangel. „In den vergangenen zehn Jahren sind die Lehrlingszahlen um 30 Prozent gesunken“, beklagte die Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Michaela Reitterer, zu Jahresbeginn. Besonders massiv ist das Problem im Westen Österreichs. Das Arbeitsmarktservice Wien und die ÖHV wollen nun lehrstellensuchende Jugendliche aus der Bundeshauptstadt zu Betrieben im Westen mit offenen Lehrstellen bringen.

Bereits in der Vergangenheit hat es ähnliche Versuche mit bescheidenem Erfolg gegeben. Die Initiatoren hoffen nun jedoch auf bessere Ergebnisse. „Wir setzen jetzt auch auf die Eltern der Jugendlichen. Gemeinsam sollen sie sich ein Bild vor Ort machen können. Die Eltern sollen sehen, welche Jobs es im Tourismus gibt“, erklärt Reitterer gegenüber der TT. Das Projekt sei auf drei Jahre angesetzt, man wolle keinen kurzfristigen Erfolg, fügt sie hinzu. Die ÖHV will die Initiative mit einer Informationsoffensive unterstützen. Interessierte Jugendliche sollen über die Möglichkeiten im heimischen Tourismus aufgeklärt werden. Dabei wirbt die ÖHV auch mit Arbeitsplatzsicherheit in der Branche. „Dass Tourismusbetriebe abwandern, ist unmöglich, und auch Betriebsschließungen im großen Stil und der Ersatz von Mitarbeitern durch Maschinen sind nicht zu befürchten“, sagt Reitterer.

Derzeit gibt es im Tourismus österreichweit rund 5000 offene Stellen, hinzu kommen knapp 3000 offene Lehrstellen. Allein in Tirol seien laut Reitterer aktuell 159 Lehrstellen unbesetzt. „Wir haben ausreichend Stellen zur Verfügung“, erklärt der Tiroler AMS-Chef, Anton Kern. Wichtig sei eine Unterkunft und eine Ansprechperson für die Jugendlichen, betont der AMS-Chef.

Kritik kam gestern umgehend von der Gewerkschaft vida: „Die Hoteliervereinigung präsentiert alte Hüte als neue Ideen“, teilte der Vorsitzende des Vida-Fachbereichs Tourismus, Berend Tusch, in einer Aussendung mit. „Dass die Attraktivität der Jobs im Tourismus jahrelang vernachlässigt wurde, rächt sich jetzt“, so der Gewerkschafter. Laut einer aktuellen Vida-Umfrage würde jeder zweite Beschäftigte im Tourismus seinen Job nicht noch einmal ergreifen. „Traumjobs sehen wohl anders aus“, sagte Tusch. (sas)