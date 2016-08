Von Hansjörg Jäger

Körperliche Voraussetzungen für Erfolg im Beruf sind zwar fallweise erforderlich, wesentlich wichtiger sind aber Eigenschaften, die erst auf den zweiten Blick erkennbar sind. Leistungswille, soziale Kompetenz, Teamfähigkeit, Sinn für Ordnung, aber auch Lebensfreude, um nur einige zu nennen. Damit das Schlagwort vom Menschen, der im Mittelpunkt steht, auch wahr wird, gilt es sich mit unseren Stärken und Schwächen auseinander­zusetzen. Dabei gleicht keiner dem anderen zu 100 Prozent, es gibt also auch keine Patentrezepte. Deshalb erfordert das Aufspüren und Erkennen, das Fördern und das Korrigieren viel Energie von Chef und Mitarbeitern.

Wenn sich in einer Studi­e Inkompetenz und Faulheit als die Hauptgründe für mangelnden Berufserfolg erwiesen haben, so gilt es hier den Hebel anzusetzen. Inkompetenz deutet auf mangelnde­s Interesse am Beruf hin, Faulheit auf mangelnde Freud­e an der eigenen Tätigkeit. Mehr Sorgfalt bei der Berufswahl nach intensiver Beratung und Information, Angebot­e der Weiterbildung haben sich ebenso bewährt wie Förderung der Leistung durch Teamarbeit und Betreuung sowie entsprechend­e Anreize. Jede Anstrengung lohnt sich, nicht nur für den Betrieb, denn ein erfülltes Berufsleben ist ein wichtiger Teil der eigenen Persönlichkeit.