Berlin – Jeder dritte Arbeitnehmer in Deutschland lässt laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung Urlaubstage verfallen. Hauptgrund dafür sei die Sorge vor einem Jobverlust, berichtete das Blatt am Donnerstag unter Berufung auf eine Befragung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

Am stärksten verbreitet ist ein solcher Verzicht demnach in den Reinigungs- und Bauberufen, am geringsten in Dienstleistungsbereichen wie Werbung, Marketing oder Öffentlichkeitsarbeit. Zudem gibt es dem Bericht zufolge einen Zusammenhang mit der Arbeitsbelastung: Je länger die wöchentliche Arbeitszeit sei, desto häufiger werde auf Urlaub verzichtet. So habe jeder Zweite (50 Prozent), der 48 Stunden oder mehr in der Woche arbeitet, Anspruch auf Ferientage verfallen lassen. Bei einer Wochenarbeitszeit von bis zu 20 Stunden betreffe es nur jeden Vierten (26 Prozent).

DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach mahnte die Arbeitgeber, sie müssten dafür Sorge tragen, dass die Beschäftigten ihren Urlaub auch nehmen könnten. „Gerade bei großem Arbeitsdruck ist die Erholung im Urlaub noch wichtiger, um gesund zu bleiben“, sagte sie der „Bild“-Zeitung. (APA/AFP)