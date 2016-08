Von Margit Bacher

Innsbruck – Das Innsbrucker Ingenieur- und Beratungsunternehmen ILF Consulting Engineers Austria GmbH sucht aktuell Geotechniker, Binderholz in Fügen unter anderem Grafiker oder auch Software-Entwickler und der Baukonzern Strabag sucht für Tirol Maurer, Tiefbauer und Schalungstechniker. Alle diese Jobs sind im Internet unter dem Stichwort Green Jobs in Tirol zu finden.

Die Europäische Kommission spricht von Green Jobs, wenn Berufe Tätigkeiten beinhalten, die betriebliche und wirtschaftliche Einflüsse auf die Umwelt nachhaltig reduzieren. Diese Definition schließt damit nicht nur Berufe und Tätigkeiten mit ein, die sich unmittelbar mit der Umwelt und ihrem Schutz befassen, sondern Berufe aus praktisch allen Bereichen, beispielsweise auch aus der Bau- und Elektrobranche.

„In Tirol bräuchten wir im Moment zum Beispiel ganz dringend jede Menge fähiger Haustechniker – und zwar in jedem Ausbildungsniveau – vom Lehrling bis zum Akademiker“, sagt Bruno Oberhuber, Geschäftsführer von Energie Tirol, einer Beratungseinrichtung des Landes. Bei den 190.000 Gebäuden, die es in Tirol gibt, „wird die Arbeit ganz sicher nicht so schnell ausgehen“, meint er, zumal bei ca. 80.000 bis 90.000 dieser Gebäude, die zwischen 1945 und 1980 gebaut worden sind, Sanierungsschritte anstehen würden.

Gerade dieser Bereich – die Investitionen in die thermische Sanierung und Investitionen in Heizungsumstellungen – soll bis 2020 35.000 zusätzliche Jobs hervorbringen, lauten die Prognosen, nachzulesen im Umsetzungsbericht 2015 zum Masterplan Green Jobs des Lebensministeriums.

Der Masterplan Green Jobs – ein erster Aktionsplan des Ministeriums zur gezielten Förderung zukunftsträchtiger Beschäftigungsfelder in Österreich – rechnet bis 2020 mit insgesamt 100.000 zusätzlichen Green Jobs. 15.000 soll beispielsweise der Ausbau und die Angebotsverbesserung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs bringen und ca. 20.000 neue Jobs durch die Investition in das Energiesystem und erneuerbare Energie, als Basis für den Ausbau der E-Mobilität.

„In einem Green Job zu arbeiten, ist schon etwas Zentrales“, sagt Bruno Oberhuber, der seit 1992 Geschäftsführer der Energie Tirol ist: „Das legt man nicht einfach um fünf Uhr abends wieder ab.“

Waren Energieberater früher noch Quereinsteiger, berichtet Oberhuber, sind es heute Leute mit einer technischen Grund- oder Hochschulausbildung wie beispielsweise Architekten, Ingenieure, Umwelt- oder Holztechniker – oder auch Installateure, die das Thema Energieberatung als Zusatzqualifikation mit in ihren Bereich nehmen. Energieberater sind auch in Schulen unterwegs und halten über 150 Workshops pro Jahr. Über das tirolweite Projekt – „Die Energiewende – Schul­initiative Tirol“ – wird so schon bei den Jüngsten Bewusstsein für Umwelt und Energie geschaffen. Und gleichzeitig lernen sie auch den Beruf des Energieberaters kennen, einen Green Job.

Viele Green-Job-Stellenangebote werden mittlerweile, als Teil der Personalsuch-Strategie, auch auf der Jobplattform www.green-jobs.at des Lebensministeriums veröffentlicht. Das Hartsteinwerk Kitzbühel suchte dort beispielsweise Vertriebsmitarbeiter für das Lava-Urgesteinsmehl Biolit, ein natürliches Produkt und Hilfsstoff zur Aufbereitung von Böden. Dass sich auf diese Jobangebote aber mehr Interessierte melden würden, kann das Unterländer Unternehmen und viele andere, wie ein Rundruf ergab, nicht bestätigen.

Die stv. Landesgeschäftsführerin des AMS Tirol, Sabine Platzer-Werlberger, ist aber überzeugt: „Green Jobs werden immer mehr zu dem, was sie sind: Ausdruck der Bedürfnisse einer neuen Zeit und ihrer Menschen. Umweltbewusste, ressourcenschonende Berufe werden dann nicht nur neue Arbeitsplätze im Umweltsektor darstellen, sondern Ausdruck einer neuen Haltung einer neuen Zeit sein.“