Innsbruck – Der Arbeitsmarkt in Tirol hat sich im ersten Halbjahr gegensätzlich zum gesamtösterreichischen Trend entwickelt. Während hierzulande im Halbjahresdurchschnitt die Zahl der arbeitslosen Personen um 1433 auf 23.246 (-5,8 Prozent) deutlich sank, stieg die Arbeitslosigkeit in Österreich an, zeigen Daten des AMS Tirol.

„Die Arbeitslosenquote als Vergleichsgröße ist deutlich zurückgegangen und das starke Plus beim Zugang der uns gemeldeten Stellen unterstreicht die sich leicht aufhellende Stimmung der heimischen Wirtschaft“, sagt die stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Tirol, Sabine Platzer-Werlberger.

Im Schnitt lag die Arbeitslosenquote in Tirol im ersten Halbjahr 2016 bei 6,7 Prozent. Damit liegt Tirol österreichweit an vierter Stelle hinter Salzburg mit 5,8 Prozent, Vorarlberg mit 6 Prozent und Oberösterreich mit 6,4 Prozent.

Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten liegt bei 321.255. Das bedeutet einen Anstieg von 4950 oder 1,6 Prozent.

Laut Platzer-Werlberger profitieren die meisten Personengruppen von diesem Aufwärtstrend, mit drei Ausnahmen. Erstens stieg die Anzahl von Personen, die länger als ein Jahr beim AMS Tirol arbeitslos vorgemerkt waren, weiter (+15,9 Prozent oder +268 Personen). Zudem waren Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen nach wie vor häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen (+10,1 Prozent oder +59 Personen). Auch die Arbeitslosigkeit bei älteren Personen nahm zu (+1,7 Prozent).

Hier gilt es laut Platzer-Werlberger, die Schwerpunkte der Arbeitsmarktpolitik anzusetzen und „weiterhin mit Instrumenten wie gezielter Aus- und Weiterbildung, aber auch Förderungen diesen Menschen einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen bzw. zu erleichtern“. (TT)