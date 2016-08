Von Margit Bacher

Innsbruck – „Emotionale Intelligenz wird künftig noch jobentscheidender werden“ ist Arbeitspsychologin Elke Mitterer überzeugt – auch in den oberen Etagen. Zahlreiche Studien würden mittlerweile belegen, dass Führungskräfte, die keine Empathie oder soziale Kompetenz haben, definitiv Krankenstände erzeugen. Chefs sollten hellhörig werden, wenn sich in einzelnen Abteilungen Krankenstände plötzlich häufen. „Mitarbeiter können unfähige Führungspersonen nicht erziehen“, sagt Mitterer. Aber sie können für sich Klarheit einfordern und dem Vorgesetzten rückmelden, wenn Prioritäten in der Arbeit, Arbeitsaufträge oder Zuständigkeiten unklar sind.

Im Sprachgebrauch bevorzugt die Innsbrucker Arbeitspsychologin aber den Begriff der emotionalen Kompetenz, denn dieser würde auch die kommunikative Handlungsfähigkeit beinhalten. Für Mitterer geht es beim Thema emotionale Intelligenz um die Fähigkeit, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu regulieren sowie die Gefühle anderer zu erkennen und zu steuern. Die eigenen Bedürfnisse und Gefühle dann auch klar auszudrücken und achtsam zu äußern, gehört ebenfalls dazu, neben dem Merkmal der Konfliktfähigkeit. Sich selbst begeistern und motivieren zu können, sind weitere wichtige Faktoren. Studien würden belegen, dass Menschen, die die Fähigkeit besitzen, eigene und fremde Gefühle zu steuern, im beruflichen und privaten Leben erfolgreicher und zufriedener sind. Sie würden eine höhere Stressresistenz haben und besser auf ihre Gesundheit achten, berichtet Mitterer.

In der Personalauswahl habe es diese Begrifflichkeiten – die neuerdings in Karriereratgebern und in Führungskräfte-Coachings so gerne als emotionale Intelligenz und Kompetenz beschrieben werden (siehe auch im Kasten rechts) – doch schon immer gegeben, sagt Mario Angerer, Geschäftsführer von der Firma conSALT Personalmanagement in Innsbruck. „Gute Personalisten haben darauf schon immer geschaut. Aber jetzt braucht man halt für etwas, das es schon seit gut 20 bis 30 Jahren gibt, eine neue Headline“ stellt der Innsbrucker Personalexperte schmunzelnd fest.

„Für Viele wäre es aber tatsächlich fein – wenn sie neben dem Englisch-Zertifikat, das ihre Sprachkenntnisse nachweist, und dem ECDL-Führerschein, der ihre Computerfähigkeit bescheinigt –, dass diese auch noch einen Nachweis für die emotionale Intelligenz erbringen könnten“, bringt es Angerer bewusst überspitzt auf den Punkt. Tatsache sei aber, dass es – gerade was die emotionale Intelligenz angeht – eben Berufs- und Lebenserfahrung brauche und vor allem Geduld. „Ich glaube, dass man einfach nicht alles lernen kann. Die Erfahrung im Laufe der Jahre lehrt uns, mit Erfolgen und Misserfolgen umzugehen oder mit den verschiedenen Persönlichkeiten von Kunden, Kollegen oder Vorgesetzten klarzukommen.“

Weiterbildungsinstitute, wie etwa das Wifi Innsbruck, sind auf den Zug der Emotionalen Intelligenz bereits aufgesprungen und bieten im Herbst unter anderem folgende Lehrgänge an: „Charismatraining“ (Beginn 11.11.), „Mimik bewusst einsetzen“ (Beginn 14.11.) oder „Hippokrates-Projekt – Menschenkenntnis leicht gemacht“ (16.11.).

Emotionale Intelligenz und Kompetenz werden deshalb zunehmend wichtiger, weil sich die Arbeitswelt derzeit hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft entwickle und das projektbezogene Miteinanderarbeiten die Einzelkämpfer ersetzt, erläutert Arbeitspsychologin Mitterer die Hintergründe. Das Zwischenmenschliche spiele künftig eine noch viel gewichtigere Rolle. „Da nutzt die beste Qualifikation nichts, wenn das Gespür und der Umgang fehlt, egal ob mit Kunden, Kollegen oder Vorgesetzten“, sagt Mitterer.

In ihrer eigenen Praxis am Mitterweg in Innsbruck, aber auch in ihrer Arbeit bei „fit2work“, dem kostenlosen Beratungs- und Unterstützungsangebot bei gesundheitlichen Problemen am Arbeitsplatz, zeigt sich: „Menschen haben nicht gelernt, sich adäquat abzugrenzen und ihre Bedürfnisse zu äußern – und verlieren dann die Achtsamtkeit mit sich selbst und anderen.“ Zu groß sei oft die Ablehnung vom sozialen Umfeld und die Angst vor Jobverlust.

Wenn es nach dem Wunsch von Arbeitspsychologin Elke Mitterer geht, dann sollte es so schnell wie möglich an allen Schulen das Unterrichtsfach „Emotionale Kompetenz“ geben. Dass das noch ein langer Weg ist, ist ihr bewusst.

Dieses Thema aber in die betriebliche Gesundheitsförderung aufzunehmen, dabei unterstützt und begleitet Elke Mitterer Betriebe und bietet entsprechende Trainings in ihrer Privatpraxis an