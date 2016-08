Von Margit Bacher

Thaur – „Ich repariere kaputte Kanäle und Abflussrohre von innen – ohne aufwändige Aufgrabungsarbeiten“, sagt Thomas Sangl wenn er versucht, seinen Beruf in nur einem Satz zu beschreiben. Die Arbeit eines Kanalsanierungstechnikers sei der chirurgischen Tätigkeit bei einer Bypassoperation aber wirklich nicht unähnlich, scherzt der 21-Jährige. „Auch wir versuchen als ersten Schritt, mittels einer hochsensiblen Kamera und über ein vergleichweise winziges Loch die leck gewordene Stelle im Kanalsystem zu orten“, sagt Sangl – aber eben auch ohne Bagger und viel Aufwand.

Dann – wenn Hausverwaltung, Versicherung oder Eigentümer die Sanierung beauftragen – werden die schadhaften Stellen durch das Einbringen eines mit Harz getränkten Schlauches überbrückt, beschreibt Sangl den nächsten Arbeitsschritt. Im Fachjargon werde das auch als „Schießen“ bezeichnet. Mittels Hochdruck wird dabei der Reparaturschlauch Meter für Meter in das bestehende, defekte Kanalrohr eingebracht. Dann wird ein zweiter Schlauch unmittelbar nachgeschossen. Dieser ist in der abschließenden Trocknungsphase für die Formgebung notwendig. Das Aushärten des harzgetränkten Schlauches – denn letzendlich soll daraus ja wieder ein stabiles, wasserdichtes Rohr werden – erfolgt über das Einströmen von heißem Dampf über einen gewissen Zeitraum.

Erst dann komme der Fräsroboter zum Einsatz, schildert Thomas Sangl den weiteren Arbeitsverlauf. Mittels Joystick und per Monitorkontrolle positioniert er den Fräskopf genau an der Stelle, wo er – mit höchster Sorgfalt und Präzision – die Auslässe der Zuläufe ausschneiden muss, um etwa die Zuflüsse der Abflussrohre wieder zu öffnen.

Ganz zum Schluss – quasi als Abschlussuntersuchung – wird die Sanierung noch einmal mittels Kamerafahrt überprüft und dokumentiert.

Sangl ist eigentlich gelernter Fliesenleger und hat sich vor zwei Jahren als Kanalsanierungstechniker anlernen lassen – in der Firma seines Bruders, der ALPE Kanal Sevice GmbH in Thaur. Bei seiner Arbeit hat er es aber nicht nur mit technischem Equipment zu tun wie beispielsweise mit Kompressoren, einer Dampfanlage oder einer Walze. Der Umgang mit Menschen sei in seinem Job nicht zu unterschätzen. So würden zwar Hausbewohner über die anstehenden Kanalsanierungsarbeiten immer frühzeitig informiert, dennoch würde es mit betroffenen Hausparteien immer wieder zu Diskussionen darüber kommen, warum es dann kein Wasser gibt.

Wer Kanalsanierungstechniker hört, habe oft eine falsche Vorstellung von diesem Beruf, berichtet Sangl. Viele würden nach wie vor glauben, diese hätten nur mit Fäkalien und grauslichem Gestank zu tun. Aber das stimme gar nicht, sagt der 21-Jährige. „Klar ist manchmal Geruch bemerkbar, aber bevor wir mit unserer Arbeit beginnen, spülen wir die Rohre und Kanäle mit Wasser aus und säubern diese.“ Der Arbeitsplatz für seine Kollegen und ihn sei manchmal sehr beengt, sind doch die Putzschächte und damit die Zugänge zu ihrer Arbeit oft in verwinkelten Kellerabteilen zu finden. „Wenn aber nach getaner Arbeit wieder Wasser fließt und die Bewohner wieder kochen, waschen und die WC-Spülung betätigen können, dann sind alle glücklich“, erzählt Sangl zufrieden.