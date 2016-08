Wien – Weibliche Uni-Absolventen von Wirtschafts- und Technikstudien legen bereits beim Job-Einstieg den Grundstein für den Lohn­unterschied zu Männern. Zu diesem Ergebnis kommt der „trendence Graduate Barometer“, eine Studie unter mehr als 300.000 Studenten aus 24 Ländern, die ihren Abschluss bald in der Tasche haben. Die europäischen Wirtschaftsstudentinnen verlangen demnach im Schnitt ein Viertel weniger Gehalt als die männlichen Studenten. Die Technikerinnen in Europa geben sich mit 20,6 % weniger Gehalt zufrieden. „Der Gender Pay Gap manifestiert sich bereits vor dem Eintritt ins ­Berufsleben“, halten die Studien­autoren fest.

Am ausgeglichensten sind die Gehaltswünsche in Irland und Großbritannien. Die Türkei liegt auf Rang drei und damit deutlich vor dem deutschsprachigen Raum. Weibliche Wirtschaftsstudenten in Österreich verlangen 19 % weniger Gehalt als männliche. Technikerinnen verlangen 17,3 % weniger.

Beliebtester Arbeitgeber bei den befragten Absolventen bleibt der Suchmaschinenriese Google, dahinter folgt bei Wirtschaftsabsolventen Apple. Mit Red Bull (Platz 43), Erste Bank (50) und Raiff­eisen Bank (53) sowie dem Baukonzern Strabag (Platz 41 bei Technikabsolventen) zählen auch vier österreichische Unternehmen zu den Wunsch­arbeitgebern vieler Akademiker in Europa. Besonders die Strabag und die Erste Bank steigen in der Gunst der Absolventen. Die Strabag sei vor allem bei vielen Ost­europäern populärer geworden, beispielsweise in Polen, Rumänien, der Slowakei und Tschechien, konstatiert die Studie. Die Erste Bank kompensiere ihre Verluste in Österreich mit Top-Positionen in Ländern wie Rumänien (Rang 2) und Tschechien (Rang 5).

Rund ein Viertel der europäischen Absolventen will nach dem Studium ein eigenes Start-up gründen. Am stärksten ist der Gründergeist in Osteuropa. Österreichs Wirtschaftswissenschafter dagegen gehören laut trendence zu den Gründungsmuffeln: Sie belegen in der Europa-Rangliste Platz 20. Österreichs Ingenieure und Informatiker belegen beim Gründergeist Rang 13. (mas)