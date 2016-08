Von Helmut Wenzel

Landeck – „Der regionale Konjunkturmotor Bauwirtschaft und der Sommertourismus laufen rund.“ So bringen Landecks AMS-Leiter Günther Stürz und Wirtschaftskammerobmann Toni Prantauer die Situation auf den Punkt.

Für Stürz kommt noch eine Überraschung dazu: Einige Büro-Mitarbeiter hätten sich ihre neuen Arbeitsplätze zuletzt aussuchen können. Übrig blieben nur noch 61 offene Stellen, 102 waren es zu Stichtag 31. Juli 2015.

„In Summe haben wir im Bezirk 16 Prozent weniger Arbeitslosigkeit als vor einem Jahr“, resümiert der AMS-Leiter. „Das ist der tirolweite Spitzenwert.“ Zum Stichtag waren 921 Personen auf Jobsuche gemeldet, laut AMS haben davon 300 bereits eine Einstellzusage. Zudem bot das Servicehaus in der Innstraße 36 offene Stellen mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote vom Juni (9,3 Prozent) sei in der Juli-Bilanz mehr als halbiert worden.

Neben Jobs in Baugewerbe und Tourismus biete der lokale Arbeitsmarkt laut Stürz „immer wieder attraktive Stellen für gut ausgebildete Facharbeiter“. Fachkräftemangel sei wie in vielen anderen Regionen ein unerfreulicher Begleiter. „Die aktuellen Daten aus dem Bezirk sind erfreulich“, kommentierte Landtagsvizepräsident Toni Mattle. „Jeder Arbeitslose ist einer zu viel, aber die Entwicklung stimmt zuversichtlich.“ Zudem würden Investitionen der öffentlichen Hand entsprechende Konjunkturimpulse am Arbeitsmarkt auslösen.

Wenig verändert zeigt sich der Lehrstellenmarkt: 17 junge Leute sind auf Suche vorgemerkt, fünf mehr als im Vorjahr. Andererseits haben die Betriebe 149 offene Lehrstellen beim AMS gemeldet. Deutlich rückläufig ist die Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen: 146 davon waren auf Job-Suche, 57 weniger als im Vorjahr. In der Altersgruppe 50-plus saßen 268 Personen auf der Wartebank beim AMS, 19 weniger als ein Jahr zuvor. Schließlich drückten 130 Arbeitslose über AMS-Vermittlung die Schulbank, ein Plus von 34 Personen gegenüber 2015.