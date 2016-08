Von Margit Bacher

Fügen – Wenn Anna Wasserer erzählt, dass sie bei der Firma Binderholz in Fügen arbeitet, glauben die meisten, sie sei im Büro beschäftigt. Die 19-Jährige hat sich aber zur Holztechnikerin ausbilden lassen – nach dem Abschluss der dreijährigen Fachschule für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement in Rotholz in verkürzter Lehrzeit und mit dem Ausbildungsmodell Lehre mit Matura.

„Als Holztechnikerin bin ich quasi der Link zwischen denen, die das Holz ernten – also den Forstarbeitern – und denen, die das Holz weiterverarbeiten, also den Tischlern, Zimmerern oder der Industrie“, erklärt Wasserer und versucht, ihren Beruf in der Wertschöpfungskette von Holz einzuordnen.

Tausende Rundholzstämme lagern auf dem 17 Hektar großen Firmenareal in Fügen. Viele dieser Stämme wandern durch die Hände von Anna Wasserer und ihren Kollegen und werden im Dreischichtbetrieb zu Brettern, Latten, Leisten, Hobelware, Profilholz und Massivholzplatten verarbeitet. „Bei unserer Arbeit gibt es im Prinzip keinen Abfall“, erklärt die Holztechnikerin, wird doch alles, was beim Fräsen, Sägen oder Hobeln in Form von Sägemehl oder -spänen abfällt, verwendet: Sägespäne werden beispielsweise entstaubt und in 25 Kilogramm-Säcken zu Pferdestreu abgepackt, das Sägemehl wird zu Pellets für Heizanlagen gepresst und ein Gemisch aus Holzrinde und -spänen wird verheizt und in Energie umgewandelt.

Die Holzstämme, die die Holztechnikerin auf Qualität prüft und für die Weiterverarbeitung auswählt, sind bis zu 5,30 Meter lang. Schwer heben muss Anna Wasserer in ihrem Beruf aber nichts, gibt es dafür doch technische Gerätschaften. Sie nutzt diese zum Beispiel beim Einjustieren der schweren Sägeblätter-Kombination. In Sekundenschnelle und mit nur wenig Verschnitt werden damit aus Rundhölzern exakt gesägte Bretter mit unterschiedlicher Dicke.

Zum Arbeiten trägt Wasserer einen angepassten Gehörschutz und die Haare zusammengebunden – auf Sicherheit am Arbeitsplatz achte ihr Arbeitgeber sehr. So sei auch das Tragen von Stahlkappenschuhen Pflicht.

Holztechniker können sich nach der zweijährigen Basis­ausbildung spezialisieren und sich für die Fertigteilproduktion, Werkstoffproduktion oder Sägetechnik ausbilden lassen. Wasserer arbeitet am liebsten an der Hobelmaschine. „Ich sehe sofort, wenn die Oberfläche nicht plan ist oder kleinste Furchen und Risse entstanden sind. Aber wenn alles passt, dann weiß ich, dass ich meine Messer perfekt geschärft und eingestellt habe“, erzählt die junge Zillertalerin.

Anpacken und Hirn einschalten, das sei wichtig in ihrem Job. Anna Wasserer hat sich im traditionell eher männlich besetzten Beruf Respekt verschafft, weil sie das Gespür für den Werkstoff Holz entwickelt hat und sich auch in der High-Tech-Welt zurechtfindet. „Vielleicht mache ich ja irgendwann noch den Werkmeister, denn den gibt es seit letztem Jahr auch für uns Holztechniker.“