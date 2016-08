Von Marianna Kastlunger

Innsbruck – Tiroler Jugendliche können aus 140 unterschiedlichen Lehrberufen wählen. Das äußerliche Auftreten ist mit entscheidend für einen Ausbildungsplatz, neben anderen Kompetenzen.

Welche Dresscode-Richtlinien für die beliebtesten Lehrberufe in Tirol gelten, weiß Vera Lochmann von der Jugendabteilung der Tiroler Arbeiterkammer. Diese können je nach Branche und Firmenauftritt sehr unterschiedlich sein, von lässig-sportlich bis konservativ-elegant. Sobald sich zukünftige Lehrlinge für Ausbildung und Wunschfirma entschieden haben, empfiehlt die AK-Expertin, sich bereits im Vorfeld über die branchenübliche Kleidung im Traumjob zu informieren: „Dementsprechend sollte auch ein Outfit für das Vorstellungsgespräch ausfallen“, heißt es. Bei einem Job-Interview in einer Bank wären beispielsweise ein Anzug oder ein Kostüm angemessen. Für eine Stelle in einem jugendlichen Mode-Shop hingegen wird ein hipper Auftritt angebracht sein. Bei einer Bewerbung für technisch-handwerkliche Berufe wäre ein sportlicher, aber gepflegter Look in Ordnung. Der allgemeine Rat der AK-Expertin lautet: „Die Bekleidung sollte den Inhalt unterstützen, und nicht übertrumpfen wollen, die Bewerber sollen sich im eigenen Outfit wohlfühlen.“

Mit dem Beginn der Ausbildung erfahren Lehrlinge rasch, welcher Dresscode erwünscht ist. Für den Alltag in der Berufsschule ist zwar die Freizeitkleidung üblich, in den praktischen Fächern müssen die Auszubildenden allerdings die jeweilige Berufsbekleidung tragen. Hierfür seien die Auflagen im Allgemeinen gesetzlich geregelt und von den Hygiene- und Sicherheitsvorschriften im Joballtag abhängig.

„In manchen Betrieben gibt es firmenspezifische Regelungen, wie man gegenüber der Kundschaft in Erscheinung zu treten hat“, sagt Lochmann, und weist dabei auch auf die Vorschriften für die persönliche Schutzausrüstung hin. Diese betreffen etwa Sicherheitsschuhe, Schutzbrillen oder spezielle Kleidung in Labor- oder Baustellenberufen, sowie hygienische Vorgaben in Gastronomieküchen. In anderen Berufen wie Maler oder Friseur sei es auch beliebt, Kleidung mit den jeweiligen Firmenlogos zu tragen. „Das prägt das Erscheinungsbild“, weiß die AK-Expertin.

Ob die Lehrlinge eine Aufwandsentschädigung bekommen, wenn sie sich ihre Berufsbekleidung zulegen, oder ob diese der Ausbilder zur Verfügung stellen muss, hänge vom jeweiligen Kollektivvertrag ab. Im Hotel- und Gastgewerbe gibt es beispielsweise eine monatliche Dienstkleiderpauschale für jene Lehrlinge, die ihre Kleidung selber kaufen und reinigen. Firmenkleidung wie Polo- oder T-Shirts mit Firmenlogo werden von der Firma zur Verfügung gestellt.

Ob in einem Bürojob sportliche Kleidungskombinationen erlaubt sind, sei auch vom jeweiligen Trend und den Vorschriften des Betriebes abhängig. „Zurzeit ist es modisch angesagt, Sneakers zum Anzug zu tragen, was durchaus auch im Büroalltag möglich ist – außer die betrieblichen Richtlinien verbieten es“, erklärt Lochmann.

Heikler könne es bei Tätowierungen und Piercings werden: In vielen Bereichen sei das Tragen von Körperschmuck während der Arbeitszeit nicht erlaubt, teils aus hygienischen Gründen, teils als Sicherheitsvorkehrung bei der Arbeit mit Maschinen. Falls sich Lehrlinge während der Ausbildung für eine Tätowierung entscheiden, müssen sie nicht den Betrieb um Erlaubnis fragen, aber unter Umständen mit den Konsequenzen leben, wenn sie damit gegen Richtlinien des Unternehmens verstoßen. „Eine Diskriminierung aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes darf es aber nicht geben“, fügt die AK-Expertin hinzu.