Brüssel, Luxemburg – Die Arbeitslosigkeit im Euroraum ist im Juli mit 10,1 Prozent unverändert gegenüber Juni geblieben. Auch in der EU blieb sie mit 8,6 Prozent auf dem gleichen Niveau. Den niedrigsten Stand wies laut Eurostat-Daten vom Mittwoch Malta mit 3,9 Prozent auf, Schlusslicht ist weiterhin Griechenland mit 23,5 Prozent. Österreich verbesserte sich mit 6,0 Prozent auf Rang 6 - im Juni war es noch Platz 8.

Im Jahresvergleich - Juli 2015 zu Juli 2016 - fiel die Arbeitslosenquote in 24 EU-Staaten. Sie blieb in Dänemark unverändert. Nur in drei Ländern gab es einen Anstieg: In Estland von 6,1 auf 7,0 Prozent, in Österreich von 5,7 auf 6,0 Prozent und in Belgien von 8,1 auf 8,3 Prozent.

In der gesamten EU waren im Juli 21,063 Millionen Menschen ohne Arbeit, ein Minus von 29.000 gegenüber Juni. In der Eurozone gab es einen Rückgang von 43.000 auf 16,307 Millionen.

Bei der Jugendarbeitslosigkeit blieb in der EU die Quote mit 18,8 Prozent gegenüber Juni ebenfalls unverändert. Auch hier konnte Malta mit 7,1 Prozent mit der niedrigsten Rate punkten, gefolgt von Deutschland (7,2 Prozent) und den Niederlanden (10,8 Prozent). Österreich (11,3 Prozent) folgt hier auf Rang vier.

Preise in der Eurozone stiegen im August um 0,2 Prozent

In der Eurozone ziehen die Preise leicht an. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im August zum Vorjahresmonat um durchschnittlich 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in einer Schnellschätzung mitteilte. Im Juli waren die Preise ebenfalls um 0,2 Prozent gestiegen.

Teuerungen gab es in praktisch allen Bereichen - mit Ausnahme der Energie, die um 5,7 Prozent billiger wurde. Die Preise für Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak stiegen um 1,3 Prozent, Dienstleistungen wurden um 1,1 Prozent teurer und Industriegüter ohne Energie kamen auf ein Plus von 0,3 Prozent. (APA)