Lienz – In einem unauffälligen Gebäude in der Kärntnerstraße, in der Nachbarschaft des Grand Hotels, arbeiten derzeit sechs junge Menschen in der inte­grativen Berufsausbildung IQ. Die Anmeldung und Vermittlung läuft über das Arbeitsmarktservice (AMS), unterstützt wird das 300.000 Euro teure Projekt zu einem Viertel vom Land Tirol.

Jugendliche mit einem negativen Schulabschluss, solche, die lange keine Lehrstelle finden konnten oder die für eine persönlichere Form der Unterstützung dankbar sind, können die Einzelhandelslehre beginnen. Bei Übertritt in ein reguläres Lehrverhältnis werden geleistete Berufsschul- und Ausbildungszeiten angerechnet. Grundsätzlich kann dort die Lehre auch abgeschlossen werden.

„Unsere I-Punkte, so nennen wir unsere Jugendlichen, sollen möglichst bald auf eigenen Beinen stehen und ihre bei uns begonnene Lehre in einem Betrieb fortsetzen“, erklärt Doris Niedrist das Bildungsziel des Projektes IQ. Einzige Voraussetzungen für einen Platz sind das Interesse an einer Lehre und die Bereitschaft zum Lernen und Arbeiten. Gerade erst hätten zwei ihrer Schützlinge zu einem Tiroler Lebensmittelhändler gewechselt.

„Weitere drei begleiten wir gerade in der Lehre bei uns, und drei befinden sich in ihrer zehnwöchigen Berufsorientierung, die zu Beginn jeder absolviert.“ In dieser Zeit dürfen sie in verschiedene Berufe schnuppern, an persönlichen Eignungen feilen und sich in Projekten und Seminaren auf die Arbeitswelt vorbereiten.

Wie schon am ehemaligen Standort im Dolomitencenter werden hauptsächlich Drucksorten hergestellt: Werbefolder, Plakate, Visitenkarten, originelle T-Shirts, Einkaufstaschen, Babybekleidung. Auch die Bindung von Skripten kann beauftragt werden. „Die Bestellannahme durch die Jugendlichen läuft per E-Mail, Telefon oder persönlich“, so Niedrist.

Ganz neu ist ein Bistro-Service: Dreimal in der Mittagszeit können jeweils bis zu sechs Personen ein zweigängiges Menü genießen. Nach Wunsch wird der wöchentliche Menüplan per Mail ausgesendet. Spätestens einen Tag vorher muss reserviert werden. (bcp)