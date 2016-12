Von Martina Treu

Kramsach, Innsbruck, Hall – Noch immer sind in Österreich nur 20 Prozent der Vorstandsposten mit Frauen besetzt, zeigt die Studie „Equality between women and men“ der Europäischen Kommission 2015. Auch bei den Absolventen technisch-ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge sind nur 20 % weiblich, so das Ergebnis einer Studie des SORA Instituts von 2012.

Doch vier Tirolerinnen zeigen, dass sich Frauen in von Männer dominierten Berufen durchsetzen können.

Francesca Ferlaino ist Leiterin des Forschungszentrums Quantenphysik der Universität Innsbruck.

In ihrer Branche gebe es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern: „In der Forschung zählt die Qualität der Arbeit, nicht das Geschlecht. Es herrscht ein starker Konkurrenzkampf, auch für Männer“, erzählt Ferlaino. Sie studierte Physik in Neapel, knapp die Hälfte ihrer Kommilitonen war weiblich. Sie merke jedoch, dass sie als Frau manchmal eine andere Meinung und eine andere Sicht auf ein bestimmtes Thema habe, was von ihren Kollegen auch interessiert aufgenommen werde. Ein großes Problem aber sei für sie als zweifache Mutter gerade in ihrem Arbeitsumfeld die Kinderbetreuung. „Auf dem Campus gibt es keine Kinderkrippe. Ich höre oft, wie Kolleginnen sagen: ‚Ich muss mich zwischen Familie und Forschung entscheiden.‘“

Im Gegensatz zur Forschung muss sich Michaela Barbarics als Frau jeden Tag aufs Neue beweisen. Sie ist Glastechnikerin bei der Firma Guggenbichler in Kramsach und ist neben der Empfangsdame die einzige Frau unter 24 Männern. „Du musst brutal selbstbewusst auftreten und doppelt so hart arbeiten, um die gleiche Anerkennung zu erhalten“, erzählt Barbarics. Sie ist auch viel auf Baustellen unterwegs und kümmert sich um die Baukoordination. Fehler dürfe sie sich keine erlauben, denn dann heiße es gleich wieder „Typisch Frau!“.

Auch Tamara Schwaiger absolvierte zunächst die Ausbildung in der Glasfachschule und hatte stark mit dem Klischee zu kämpfen: „Frau am Bau, das geht nicht.“

Nach Schnuppertagen im Rahmen des FIT-Programms des Arbeitsmarktservices (AMS) fing Schwaiger als Karosseriebautechnikerin bei Retterwerk in Hall an. Probleme in der Werkstatt habe sie keine: „Ich werde genauso in den Schwitzkasten genommen wie jeder andere auch“, erzählt Schwaiger. Als einzige Frau in der Werkstatt packte sie von Anfang an mit an und stellte klar, dass sie ihre Sachen selbst tragen kann.

Als Mitglied der Mobilen Überwachungsgruppe in Innsbruck ist Ivonne Nairz dagegen schon manchmal auf die Hilfe ihrer männlichen Kollegen angewiesen. Sie kümmert sich um die Einhaltung polizeilicher Verordnungen sowie von Landes- und Bundesgesetzen. „Geht es in Konfliktsituationen mal etwas rabiater zu, habe ich als Frau manchmal einfach keine Chance gegen einen Mann“, so Nairz. Manch einer möchte auch nicht mit einer Frau sprechen, doch da müssten sie sich eben anpassen, findet Nairz.

Vier Frauen, vier Berufe, vier Erfahrungen in „typisch“ männlichen Berufen.