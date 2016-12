Von Margit Bacher

Innsbruck – Klemens Böck ist seit April 2012 Obstbaufachberater bei der Landwirtschaftskammer Tirol. Er ist damit Ansprechpartner für die rund 80 Erwerbsobstbauern. In den letzten Wochen war Böck vor allem damit beschäftigt, die Prognosemodelle für die Ernteempfehlung auszuarbeiten. Dazu nimmt er Fruchtproben an mehreren Standorten in Tirol und bestimmt die Reife der Äpfel, wobei Zuckergehalt, Festigkeit und Stärkewert in Form des Streif-Index errechnet werden. „Je reifer der Apfel, je niedriger wird dieser Wert.“

Die Liebe zu Pflanzen, Gemüse und Obst hat Böck bereits im elterlichen Garten in Schwaz entwickelt. „Wir haben da ein richtiges Paradies gehabt, Baumhütten gebaut und gespielt, bis es dunkel wurde“, erinnert sich der 32-jährige Familienvater. Vieles, was auf den Tisch kam, wurde im Hausgarten angepflanzt.

Mit Obstbau hatte auch seine eigene Schul- und spätere Studienwahl zu tun. Böck besuchte in Klosterneuburg die HBLA für Obst- und Weinbau und studierte dann Agrarwissenschaften an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien, mit Schwerpunkt Obst-, Wein- und Gartenbau. Spätestens aber im Masterstudium müsse sich jeder spezialisieren, denn das sei für das spätere Berufsleben notwendig. Zur Wahl stehen den Agrartechnikern etwa 12 Fachrichtungen, wie etwa Pflanzenproduktion, Grünland, Tierhaltung und Tierzucht, aber auch Zierpflanzen-, Gemüse- und Obstbau.

In seiner Tätigkeit als Obstbaufachberater für Kern- und Steinobst verbringt Klemens Böck aber nicht nur Zeit am Schreibtisch. Der enge Kontakt zu den Bauern ist ihm wichtig. Böck stellt sein Wissen nicht nur im direkten Gespräch zur Verfügung, sondern auch über den Newsletter oder über die aktuell gehaltene Homepage. Er berät in Sachen Anbau, Pflege, Pflanzenschutz – oder wenn es um die Sortenwahl geht.

Jetzt, Anfang Oktober, wo die Erntesaison in Tirol schön langsam beim Ausklingen ist, arbeitet Böck schon am Programm für die Fachtagung im Frühjahr. „Ich will ja, dass die Bauern dort was Neues zu hören bekommen und suche daher in ganz Europa nach entsprechenden Experten.“ Auch er will nie aufhören dazuzulernen: „Ich finde dies als meine Pflicht, denn ich sollte den Bauern schon noch einen Schritt voraus sein“, schmunzelt er.

Die Obstbauszene in Tirol nimmt Klemens Böck als lebendig wahr. So freue es ihn, dass gleich 10 Teilnehmer beim laufenden Obstbau-Meisterkurs mitmachen. „Es sind Betriebsführer dabei, aber auch völlige Quereinsteiger.“

Sein Kontakt zu den Bauern ist eng, besonders zur Blütezeit im Frühjahr. „Da bleibt mein Handy immer auf laut.“ Klemens Böck schätzt die Abwechslung in seinem Beruf. „Das Schöne ist, die Arbeit geht nie aus“, sagt Böck.

Jetzt aber freue er sich erstmal auf seine vier Monate Väterkarenz. Und sollte irgendwo einmal der Hut brennen: „Einmal die Woche checke ich bestimmt meine E-Mails“, verspricht Obstbaufachberater Klemens Böck.