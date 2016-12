Von Josef Lackner

Schwaz – Sinkende Lehrlingszahlen, stark steigender Facharbeitermangel auf der einen, zunehmende Arbeitslosigkeit auf der anderen Seite. Diese Problematik sprach auch der für den Arbeitsmarkt zuständige LR Johannes Tratter bei der feierlichen Übergabe der Begabtenförderungen an 45 Lehrlinge am Mittwoch im Schwazer SZ an. Bereits jetzt fehlen am Tiroler Arbeitsmarkt 8000 qualifizierte Facharbeiter, Tendenz weiter steigend. So gibt es im Bezirk derzeit bei 227 offenen Lehrstellen lediglich 39 Lehrstellensuchende. 510 Lehrbetriebe bilden im Bezirk 1433 Lehrlinge aus. Die stärksten Sparten sind Gewerbe und Handwerk gefolgt vom Handel.

„Ausgebildete Facharbeiter sind am wenigsten von der Arbeitslosigkeit betroffen“, machte Tratter den jungen Menschen Mut und wies auch auf verschiedene Maßnahmen des Landes zur Förderung der dualen Lehrlingsausbildung hin.

Eine davon ist eine Anerkennungsprämie im Rahmen der Begabtenförderung für Lehrlinge ab dem zweiten Lehrjahr im Ausmaß zwischen 50 und 340 Euro – je nach Erfüllung des strengen Kriterienkataloges. Herausragende Leistungen in der Schule und im Betrieb sowie das goldene Leistungsabzeichen beim Lehrlingswettbewerb der Wirtschaftskammer oder ein ausgezeichneter Lehrabschluss sind die Bedingungen, die heuer von 45 Mädchen und Burschen des Bezirks aus den unterschiedlichsten Betrieben erfüllt wurden.

Die Prämien sind bereits überwiesen. Nun wurden im feierlichen Rahmen die Urkunden an die von ihren Ausbildnern begleiteten Ausgezeichneten durch LR Johannes Tratter und Berufsschulinspektor Roland Teissl übergeben. 20 anwesende Bürgermeister oder deren Vertreter aus den Heimatgemeinden der Geehrten freuten sich über die Leistungen ihrer jungen Gemeindebürger so wie auch die Ehrengäste Andrea Schneider (AMS Schwaz) und Andreas Herzog (AK Schwaz). Die Band der Musikschule Schwaz sorgte für eine schwungvolle Umrahmung der Feier, die mit einem gemeinsamen Essen ausklang.