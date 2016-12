Absam – Erzählt Jana Wessiack, welchen Beruf sie gerade erlernt, glauben viele, sie würde Brillen erzeugen. Aber damit hat sie rein gar nichts zu tun. Als Feinoptikerin hat Jana Wessiack die Finger im Spiel, wenn es um Produkte geht, wo Optik verbaut ist, also bei Ferngläsern, Teleskopen oder auch in den Zielfernrohren der Naturbeobachter.

Feinoptiker stellen feinoptische Teile und Komponenten her wie Linsen, Prismen, Keilplatten oder Spiegel. Zum Jobprofil gehören aber auch Tätigkeiten wie etwa das Zusammenbauen, die Justierung, die Überprüfung, die Qualitätssicherung und Wartung optischer Geräte.

Damit Wessiack aber auch die andere Bereiche der Feinoptik kennen lernt, unterstützt ihr Lehrbetrieb – die Swarovski Optik in Absam – den Wissensaustausch mit anderen Betrieben aus der Branche. Wessiack durfte kürzlich einige Wochen in einem Schweizer Betrieb verbringen, der sich auf Medizinoptik spezialisiert hat.

Zu sehen, wie aus einem Glasblock oder aus den gepressten und zugekauften Rohlingen durchsichtige Linsen und Prismen werden, die per Hand und maschinell in eine präzise Optik verwandelt werden, fasziniert Wessiack nach wie vor. „Aber wenn am Anfang schon irgendwo was nicht gepasst hat, dann kann es auch in der Endkontrolle nicht passen“, erzählt die 18-Jährige.

Und für diesen Beruf müsse man sich wirklich interessieren, „denn wir sind eine Nische“, betont sie. In der Schnupperwoche – sie ist im Unternehmen für alle verpflichtend – wird ein Werkstück angefertigt und eine Potenzialanalyse gemacht. So könne sich jeder Bewerber, aber auch der Lehrbetrieb, ein Bild davon machen, ob jemand das Talent, die Leidenschaft und das handwerkliche Geschick für diesen Beruf mitbringt. Diese Phase sei extrem wichtig, findet Wessiack, denn Swarovski Optik ist der einzige Ausbildungsbetrieb in Österreich und einer der wenigen Arbeitgeber – eine gewisse Abhängigkeit bestehe also. Mit diesem Alleinstellungsmerkmal gehe der Ausbildungsbetrieb aber schon im Auswahlprozedere verantwortungsvoll um, meint sie.

Wessiack hatte und hat definitiv genug Interesse am Beruf, ist sie doch die ersten zwei Jahre als Feinoptiker-Lehrling um vier Uhr Früh aufgestanden, um rechtzeitig in der Lehrwerkstätte zu sein. Interesse für Mathematik, für Technik und auch für den Werkstoff Glas müsse man haben. „Und Glas ist immer anders, es reagiert verschieden“, sagt Wessiack. Was sie an ihrem Beruf auch noch schätzt: „Wenn ich arbeite, dann arbeite ich als Feinoptikerin hier in Absam. Und wenn ich heimgehe, dann habe ich auch wirklich frei.“ (maba)