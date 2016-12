Von Margit Bacher

Fügen – 170 Jahre soll es noch dauern, bis Frauen dieselben Chancen erhalten wie Männer – zumindest sind das die Ergebnisse aus dem aktuellen Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums. Und wenig rosig lesen sich auch die Zahlen aus dem Tiroler Gleichstellungsbericht vom November 2015: Demnach haben die unselbstständig erwerbstätigen Tiroler Frauen 46 % weniger Bruttoeinkommen als die heimische Männerwelt.

Damit sich hierzulande, zumindest beim Thema Gehalt, schneller was ändert – gerade auch von Frauen in Führungspositionen – daran arbeiten Andrea Gruber und Andrea Steinlechner-Hain von „Women in Business“, aus Fügen im Zillertal. Beide Frauen sind zweisprachig und blicken auf eine langjährige und erfolgreiche berufliche internationale Karriere zurück. Beide Frauen waren in leitenden Positionen, waren Führungsverantwortliche in großen Konzernen, mittelständischen Firmen und von Familien geführten Unternehmen, beispielsweise auch in Deutschland.

Und beide Frauen haben in dieser beruflichen Zeit die gleichen oder ähnliche Fehler gemacht wie viele andere Frauen auch: „Wir haben uns unter Wert verkauft, haben oft doppelt so viel für weniger Geld gearbeitet, nur um den Respekt der Männerwelt zu bekommen, und haben so manche Position auch sausen lassen, weil wir glaubten, nicht gut genug dafür zu sein“, erzählen die beiden. Sie haben mittlerweile beruflich die Fronten gewechselt und halten unter anderem Workshops, „damit Frauen das bekommen, was sie verdienen“. Der nächste findet am 21. November im Haus der Begegnung statt.

Andrea Gruber ist mittlerweile Unternehmer-Beraterin, Coach und Trainerin und Andrea Steinlechner-Hain ist psychologische Beraterin, Dipl. Trainerin für Stressmanagement und Burnout-Prophylaxe. Mit ihrer neu gegründeten Plattform „Women in Business“ wollen die beiden berufs- und lebenserfahrenen Frauen nun all ihr Fachwissen mit anderen Frauen teilen, sie in ihrem Tun bestärken, ihnen Mut machen und ihnen ein Netzwerk der Unterstützung bieten.

„Viele Frauen tun sich in Sachen Gehaltsgespräche führen einfach nach wie vor schwer“, attestieren die Expertinnen. Sie bieten deswegen spezielle Workshops zum Thema an, wie zuletzt im Haus der Begegnung in Innsbruck.

Warum Frauen im Job beim Thema Gehalt nicht das einfordern, was ihnen zusteht, scheint verschiedenste Gründe und Ursachen zu haben, zumindest erleben dies Andrea Gruber und Andrea Steinlechner-Hain in ihrer täglichen Arbeit. Die größte Sorge von berufstätigen Frauen sei die Angst, nicht gut genug zu sein. „Es ist oft der weibliche Perfektionismus, der Frauen dabei im Weg ist“, sagt Andrea Gruber. Oft genug habe sie erlebt, dass bei Stellenausschreibungen viele Frauen große Zweifel hegen, ob sie dafür gut genug sind, obwohl sie 98 Prozent der Anforderungen erfüllen. Und Männer bewerben sich, auch wenn sie oft nur 60 Prozent davon erfüllen – sie seien aber dennoch selbstbewusst genug.

Als zweiten Grund, warum Frauen nicht zu dem Gehalt kommen, das sie sich eigentlich verdienen würden, sieht Gruber „dieses Gefallen-Wollen, das Frauen unglaublich schwächt“. Wer mit einer solchen Haltung in ein Gehaltsgespräch gehe, führe keine Verhandlung auf Augenhöhe.

Ein weiterer Punkt, an dem viele Frauen arbeiten müssten, sei das Thema Anerkennung. Im Job erhalten sie diese durch besonders viel Leistung. Aber das sei kein guter Deal, sagen die Expertinnen. Frauen seien mit Lob verführbar und würden oft mit netten Worten abgespeist – erhielten aber nicht mehr monetäre Abgeltung für ihre Arbeit, so der Tenor.

Gruber und Steinlechner-Hain unterstützen Frauen darin, sich und ihr Können und ihre Arbeit wohlwollend und selbstbewusst zu benennen. Viele Frauen würden ihren Marktwert gar nicht kennen, geschweige denn klar beschreiben können, was sie denn so alles an Kompetenzen und Fähigkeiten haben, wissen die Beraterinnen. Gerade Frauen würden in ihrer Erziehung dahingehend schon geformt: Bloß nicht auffallen. Nicht angeben. Klein bleiben und lieber im Hintergrund alles erledigen. Irgendwann werde schon irgendjemand sehen, was man denn so alles mache. Viele Frauen würden außerdem glauben, die Berufswelt sei eine Männerwelt, in der sie mitspielen müssten.

Ein weiteres Thema ist in den Augen der Expertinnen der Konflikt. Frauen würden sich oft auch nicht trauen, sich ihrer eigentlichen, wahren Größe zu stellen – auch beruflich. Denn überall dort, wo Frauen Größe beweisen, seien sie dann natürlich auch Angriffsfläche und genau davor hätten viele Frauen eine große Scheu und würden lieber nach der Strategie leben, Konflikte grundsätzlich zu vermeiden.

Fakt ist, und das sehen beide Expertinnen gleich, dass es in der Berufswelt nach wie vor nur wenige weibliche Vorbilder gibt. Starke Frauen habe es aber immer schon gegeben. Aber nicht selten würden Frauen in tollen Jobs Gefahr laufen, sich männlich zu kleiden und sich männlich zu verhalten – von der Frisur, der Wortwahl bis hin zur Kleidung. Andrea Gruber und Andrea Steinlechner-Hain wollen Frauen ermutigen und bestärken. Sie wollen aber auch, dass sie Eigenverantwortung übernehmen und den Mut aufbringen, aus der Komfortzone herauszusteigen, erste Schritte zu setzen und die Veränderung anzugehen. „Wenn du es alleine nicht schaffst, dann schaffen wir es zu zweit oder eben in einer Gruppe von Frauen.“