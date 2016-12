Wien – Die heimische Wirtschaft schwächelt, die Konjunktur stagniert, das führt zu mehr Arbeitslosen. Zudem schrumpfen die realen Einkommen genauso wie der Konsum – und das zum dritten Mal in Folge. Dennoch sind die Österreicher mit ihrer Lebensqualität überdurchschnittlich zufrieden. Zu diesem Ergebnis kommt die Statistik Austria in ihrer Studie „Wie geht’s Österreich?“. Mittlerweile in der vierten Auflage.

Laut den Erhebungen liegt Österreich beim Kaufkraft-Ranking EU-weit auf Rang vier nach Luxemburg, Irland und den Niederlanden. Seit 2012 ist die reale Wirtschaftsleistung pro Kopf jedoch rückläufig, im Vorjahr gab es eine Seitwärtsbewegung. Die real verfügbaren Haushaltseinkommen pro Kopf verringerten sich nach einem deutlichen Rückgang in den Jahren 2013 und 2014 nochmals um 0,5 Prozent im Vorjahr. Der reale Konsum nahm etwas stärker (-0,6 %) ab. Das dürfte heuer anders sein. „Die realen Einkommen und der Konsum werden 2016 wegen der Steuerreform wohl zunehmen“, sagte Statistik-Austria-Chef Konrad Pesendorfer bei der Studien-Präsentation gestern in Wien. Positiv sei auch, dass sich in Österreich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) je geleisteter Arbeitsstunde, sprich die Arbeitsproduktivität, 2015 um 1,6 Prozent erhöht habe.

„Wir sehen ein Land, das hohen Wohlstand erreicht hat, aber die Dynamik hat nachgelassen beim Einkommen und beim Konsum. Dennoch sind die Menschen in diesem Land zufrieden“, resümierte Pesendorfer. Das belegen auch die Daten. Die allgemeine Lebenszufriedenheit bewerteten die Menschen hierzulande im EU-Vergleich hoch: Auf einer Skala von 0 (überhaupt nicht zufrieden) bis 10 (vollkommen zufrieden) lag der Durchschnitt bei 7,9. In den 28 EU-Staaten lag dieser Wert im Schnitt bei 7,1. Relativ wenig Leute seien unzufrieden, der Anteil dieser ist laut Studie sogar von 13 auf 11 Prozent zurückgegangen.

Pesendorfer warnte jedoch, dass nicht ewig mit hohen Zufriedenheitswerten gerechnet werden könne, wenn sich die Dynamik nicht ändere.

Weniger erfreulich ist, dass die inflationsbereinigten Bruttojahreseinkommen unselbstständig Beschäftigter immer weiter auseinanderdriften, trotz eingebremstem Verlauf im Jahr 2014. Der Grund sei, dass immer mehr Menschen Teilzeit arbeiten. „Ein Großteil scheint die Teilzeit aber freiwillig zu wähle­n“, fügte Pesendorfer hinzu. Geändert hat sich auch nichts an der Verteilung der verfügbaren Nettohaushaltseinkommen. Die Kluft zwischen hohen und geringen Einkommen blieb seit 2011 nahezu unverändert. Haushalte im obersten Fünftel haben viermal mehr Einkommen zur Verfügung als jene im untersten Fünftel.

Die Studie offenbart auch die hohe Vermögenskonzentration privater Haushalte in Österreich. Die Vermögen der Haushalte zeigen „erhebliche Ungleichverteilung“, wie aus den Daten der letzten „Household, Finance and Consumption Survey“ (HFCS 2014) der Oesterreichischen Nationalbank hervorgeht. Fünf Prozent der Haushalte besitzen 42 Prozent des Bruttovermögens. Familien mit Kindern seien deutlich schlechter gestellt, so Pesendorfer. 70 Prozent der Haushalte mit Kindern haben laut dieser Untersuchung ein deutlich unterdurchschnittliches Finanzvermögen. „Der soziale Aufstieg gelingt in Österreich nur sehr schwer“, gibt Pesendorfer zu bedenken.

Weiter rückläufig ist der Antei­l der Armuts- und Ausgrenzungsgefährdeten. Statistisch gesehen waren im Vorjahr nur noch 18,3 Prozent bzw. rund 1,5 Millionen Menschen in Österreich armutsgefährdet. Im Jahr der Wirtschafts- und Finanzkrise (also 2008) lag dieser Wert noch bei 20,6 Prozent.

Mehrere Experten, unter anderem vom Wirtschaftsforschungsinstitut, haben darüber hinaus auch die Entwicklung von 30 Schlüssel­indikatoren sowohl kurzfristig als auch auf lange Sicht bewertet (siehe Grafik). (sas)