Von Margit Bacher

Innsbruck – „Beim Thema Industrie 4.0 neigen wir tendenziell dazu, das technische Potenzial zu überschätzen und den kulturellen Widerstand zu unterschätzen“, sagte Annette Ostendorf kürzlich beim 20. Tiroler AusbilderInnen-Kongress des Ausbilderforums Tirol. Die Innsbrucker Wissenschafterin sprach vor rund 200 Teilnehmern zum Thema: „Lehrlingsausbildung 4.0 – berufsbildungstheoretische Diskussionspunkte im Hinblick auf eine digitalisierte Ökonomie“.

Mit der Digitalisierung würden zwar auch Hoffnungen verbunden sein, und vielleicht entstehen auch andere Berufsbilder – „aber erst einmal wird es menschenleerer“, so Ostendorf. Aktuelle Studien aus Amerika würden zeigen, dass rund 47 Prozent der Beschäftigten in den USA in den nächsten 10 bis 20 Jahren der Digitalisierung zum Opfer fallen könnten. Betroffen davon werden vor allem jene Tätigkeiten sein, die durch einen Algorithmus gesteuert werden können, berichtet Ostendorf. Kreative Tätigkeiten wie die Musik, Kunst oder auch Konzeptarbeit werden nicht stark betroffen sein. Weniger ersetzbar seien auch Tätigkeiten wie Verhandeln, Überzeugen, Pflegen oder Erziehen.

Und auch wenn in Wahrheit niemand ganz genau vorhersagen könne, wie sich die fortschreitende Digitalisierung wirklich auswirken wird, auf welche Berufe, auf welche Branchen und wie schnell, sagt die Expertin für Wirtschafts- und Berufspädagogik: Die berufliche Ausbildung muss sich auf diesen Wandel einstellen.

Das Lehrlingswesen habe in seiner langen Geschichte aber immer wieder bewiesen, dass es bei technologischen Sprüngen anpassungs- und wandlungsfähig war, sagt Ostendorf. Die digitale Revolution stelle es diesbezüglich allerdings vor große Herausforderungen. Und in der Bewältigung dieser Herausforderungen werden Lehrlingsausbilder künftig eine Schlüsselposition innehaben, „für die sie spezifische Kompetenzen benötigen“, erläutert die Universitätsprofessorin. Konkret heißt das: Lehrlingsausbilder müssen eine hohe Selbstlernfähigkeit haben. Das bedeutet, sie müssen regelmäßig Fachliteratur lesen oder Internetrecherche betreiben. Auf dem Laufenden zu bleiben, wird immer notwendiger. Künftig werden Lehrlingsausbilder zum Begleiter einer beruflichen Entwicklung im Betrieb und dazu brauchen sie eine Beratungsfähigkeit.

Lehrlingsausbilder müssen in Zukunft über Kooperationsfähigkeit und Koordinationsfähigkeit verfügen. Die Zusammenarbeit und der Austausch in Netzwerken bzw. mit anderen Betrieben wird eine größere Rolle spielen, wenn es um Weiterbildung bzw. Spezialisierungen geht.

Und im Zeitalter der Digitalisierung werden Lehrlingsausbilder vor allem eine exzellente Urteilskraft brauchen bezüglich neuer Technologien und der gesellschaftlichen Entwicklung. Das bedeutet, dass sie künftig auch Curriculumarbeit übernehmen werden, sich also mit Lehrplänen beschäftigen müssen. „Natürlich machen sie auch jetzt schon Ausbildungsplanung“, sagt Ostendorf. Jeder Lehrlingsausbilder wird sein Berufsbild aber noch viel genauer durchforsten müssen und entscheiden, was an allgemeiner Ausbildung bleiben soll und wo nachgeschärft werden muss. Diese zu treffenden Entscheidungen müssen mit Gelassenheit und großer Besonnenheit getroffen werden. Lehrlingsausbildung und Weiterbildung müssen viel enger zusammenrücken, meint die Expertin. Denn Lehrlingsausbilder müssen künftig eine Qualifizierung über die gesamte Berufslebensspanne begleiten.

Was die Digitalisierung in jedem Fall aber von den Verantwortlichen einfordern werde, sei die Antwort auf die Frage: „Wie viel Allgemeinbildung soll in der Berufsausbildung sein und wie viel Spezialisierung soll es von Beginn an geben? Es könne nicht sein, dass die Allgemeinbildung nur den Gymnasien überlassen wird“, sagt Ostendorf – oder auch den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen. Eine gute Allgemeinbildung müsste es ihrer Ansicht nach auch in den Berufsschulen geben, „denn Berufsbildung und Allgemeinbildung sind keine Gegensätze“. Ostendorf: „Das Dilemma der Lehre im Zeitalter der Digitalisierung ist: Wir bräuchten im Grunde eine sehr breite Ausbildung, aber gleichzeitig auch eine Spezialisierung.“ Und um zu verhindern, dass man immer hinterherhinke, müsse es aus Sicht der Expertin eine viel engere Verzahnung mit den Unis und Fachhochschulen geben.

In Deutschland habe sich etwa das Modell der dualen Hochschulausbildung etabliert. Große Industriebetriebe bieten Maturanten die Möglichkeit, eine Lehre zu absolvieren und gleichzeitig einen Hochschulabschluss zu erwerben. Bedingung sei in den allermeisten Fällen, dass sich die Studierenden vertraglich für eine gewisse Zeit an das Unternehmen binden. Mit diesem Modell werde der eigene Fachkräftenachwuchs ausgebildet – im praktischen Bereich und auf Hochschulniveau. „Dieses Modell 1:1 auf Österreich umzumünzen, sei natürlich nicht so einfach machbar“, warnt Ostendorf – denn bei uns sei die Bildungslandschaft und -kultur doch noch eine ganz andere.

Fakt ist – und darauf verwies sie bei ihrem Vortrag ausdrücklich –, das Modell der Lehre sei für die Berufsausbildung ein gut funktionierendes und müsse viel mehr gestärkt werden. Aber vergessen werden sollte nicht: „Betriebe und Berufsschulen haben einen gemeinsamen Bildungsauftrag“, sagt Annette Ostendorf. Die Entwicklung, dass immer mehr Betriebe keine Lehrlinge mehr ausbilden wollen, betrachtet die Expertin für Wirtschafts – und Berufspädagogik mit großer Sorge.